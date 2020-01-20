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Posted 20 января 2020, 14:36

Published 20 января 2020, 14:36

Modified 20 августа 2024, 00:52

Updated 20 августа 2024, 00:52

За выходные 38 водителей в Белгородской области остались без прав

За выходные 38 водителей в Белгородской области остались без прав

20 января 2020, 14:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
За время рейдов автоинспекторы выявили 1491 нарушение ПДД.

Так, 38 водителей отстранены от управления авто за езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования. Семь человек уже были лишены водительских прав по различным статья КоАП, а двое повторно сели за руль пьяными.

Отдельно инспекторы следили за пешеходами. В отношении тех, кто перешёл дорогу в неустановленном месте, составлен 281 материал, за отсутствие световозвращающих элементов – 31. Штрафы получили и 204 водителя, не предоставившие преимущества пешеходам.

За нарушение правил перевозки детей наказаны 88 водителей. Сильная тонировка обернулась штрафами для 71 автовладельца, а за выезд на встречную полосу поплатились восемь человек.

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