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Белгородский водитель отпраздновал старый Новый год и лишился прав

14 января 2020, 12:45
Фото: УМВД России по Белгородской области
ДТП в Дубовом
В пьяном виде он сел за руль иномарки и спровоцировал ДТП.

Случай зарегистрировали 13 января около 19:00. В посёлке Дубовое на ул. Лесной 65-летний нетрезвый водитель за рулём Mazda выехал на встречку и столкнулся с Chevrolet под управлением 43-летнего мужчины.

Сотрудникам ГИБДД виновник аварии объяснил, что праздновал старый Новый год, поэтому сел за руль нетрезвым.

В результате ДТП пострадали только машины. Мужчины обошлись без телесных повреждений.

Теперь, по данным УМВД России по Белгородской области, белгородцу грозит лишение прав до трёх лет и штраф 3 тыс. рублей за выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу встречного движения и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

За повторное нарушение автолюбителю грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ.

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