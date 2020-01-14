Белгородский водитель отпраздновал старый Новый год и лишился прав

Случай зарегистрировали 13 января около 19:00. В посёлке Дубовое на ул. Лесной 65-летний нетрезвый водитель за рулём Mazda выехал на встречку и столкнулся с Chevrolet под управлением 43-летнего мужчины.
Сотрудникам ГИБДД виновник аварии объяснил, что праздновал старый Новый год, поэтому сел за руль нетрезвым.
В результате ДТП пострадали только машины. Мужчины обошлись без телесных повреждений.
Теперь, по данным УМВД России по Белгородской области, белгородцу грозит лишение прав до трёх лет и штраф 3 тыс. рублей за выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу встречного движения и управление транспортным средством в состоянии опьянения.
За повторное нарушение автолюбителю грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ.