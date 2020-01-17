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Posted 17 января 2020, 07:36

Published 17 января 2020, 07:36

Modified 20 августа 2024, 00:51

Updated 20 августа 2024, 00:51

Белгородского бизнесмена оштрафовали за преднамеренное банкротство

Белгородского бизнесмена оштрафовали за преднамеренное банкротство

17 января 2020, 07:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
Нарушение прокуратура областного центра выявила во время проверки.

Поскольку индивидуальный предприниматель был признан несостоятельным, в отношении него ввели процедуру реализации имущества. Однако прокуратура, изучив результаты проверки финуправляющего, обнаружила признаки преднамеренного банкротства.

В отношении бизнесмена вынесли постановление о возбуждении административного дела. Арбитражный суд Белгородской области с доводами надзорного ведомства согласился и привлёк предпринимателя к ответственности.

Теперь ему придётся выплатить административный штраф в размере 5 тыс. рублей. Решение ещё не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

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