Белгородского бизнесмена оштрафовали за преднамеренное банкротство

Posted 17 января 2020, 07:36
Published 17 января 2020, 07:36
Modified 20 августа 2024, 00:51
Updated 20 августа 2024, 00:51
Поскольку индивидуальный предприниматель был признан несостоятельным, в отношении него ввели процедуру реализации имущества. Однако прокуратура, изучив результаты проверки финуправляющего, обнаружила признаки преднамеренного банкротства.
В отношении бизнесмена вынесли постановление о возбуждении административного дела. Арбитражный суд Белгородской области с доводами надзорного ведомства согласился и привлёк предпринимателя к ответственности.
Теперь ему придётся выплатить административный штраф в размере 5 тыс. рублей. Решение ещё не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.