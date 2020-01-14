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За 2019 год цены в Белгородской области выросли на 2,8 %

14 января 2020, 15:56
Фото: ИА "Бел.Ру"
При этом в декабре рост составил только 0,2 %.

В 2019 году потребительские цены в Белгородской области выросли на 2,8 %, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Белгородстата.

Продовольственные товары за год подорожали на 1,7 %. Выше показатель для непродовольственных товаров – 2,9 % и стоимости услуг – 4,4 %.

В декабре 2019 года индекс потребительских цен составил 100,2 %. При этом больше дорожали перед праздниками продовольственные товары – на 0,4 %. Цены на непродовольственные товары и на услуги выросли на 0,2 %.

На инфляцию в сфере услуг в Белгородской области влияли рост платы за детский сад, тарифов на воду и подорожание связи.

Напомним также, что Белгородская область обошла по уровню зарплат другие регионы Центрального Черноземья.

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#Новости#Инфляция#Белгородстат#Цены#Услуги#Продукты#Голосование по Конституции#Экономика
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