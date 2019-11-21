Рост цен на медосмотры спровоцировал очереди в наркодиспансеры

Posted 21 ноября 2019, 10:29
Published 21 ноября 2019, 10:29
Modified 20 августа 2024, 02:03
Updated 20 августа 2024, 02:03
Так, очереди в наркологические диспансеры выстроились во многих городах страны. Ажиотаж спровоцировала новость о вступлении с 22 ноября в силу поправок к приказу Минздрава, которые делают обязательными тесты на наркотики и склонность к употреблению алкоголя. Это поднимет стоимость медицинских справок для водителей в несколько раз.
Очередь в наркодиспансер Старого Оскола люди занимали за сутки, сообщает канал «Белгород №1». Руководство решило не упускать такую возможность и даже разыграло пять мест на бесплатную медкомиссию. В поликлинике №6 Белгорода десятки водителей ждали возможности получить справку.
По данным «Новых Известий», аналогичная картина у наркодиспансера в Воронеже, где уже завтра справки подорожают до 5450 рублей. О небывалой популярности диспансеров сообщили в Оренбурге – у одного из медучреждений насчитали до полусотни человек, что неудивительно: здесь разрешения на получение водительских удостоверений и оружие вырастут в цене в 16 раз.
Чуть меньше – в 14 раз – подорожают справки в Ярославле, жители которого тоже выстроились в очереди. В одном из телеграм-каналов отмечают, что для провинциальных городов скачок цен на медкомиссию с прежних 400-500 рублей почти до 5 тыс. – непосильная ноша.