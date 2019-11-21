Рост цен на медосмотры спровоцировал очереди в наркодиспансеры

По данным «Новых Известий», аналогичная картина у наркодиспансера в Воронеже, где уже завтра справки подорожают до 5450 рублей. О небывалой популярности диспансеров сообщили в Оренбурге – у одного из медучреждений насчитали до полусотни человек, что неудивительно: здесь разрешения на получение водительских удостоверений и оружие вырастут в цене в 16 раз.