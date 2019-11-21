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Posted 21 ноября 2019, 10:29

Published 21 ноября 2019, 10:29

Modified 20 августа 2024, 02:03

Updated 20 августа 2024, 02:03

Рост цен на медосмотры спровоцировал очереди в наркодиспансеры

Рост цен на медосмотры спровоцировал очереди в наркодиспансеры

21 ноября 2019, 10:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Водители решили получить необходимые справки до их подорожания.

Так, очереди в наркологические диспансеры выстроились во многих городах страны. Ажиотаж спровоцировала новость о вступлении с 22 ноября в силу поправок к приказу Минздрава, которые делают обязательными тесты на наркотики и склонность к употреблению алкоголя. Это поднимет стоимость медицинских справок для водителей в несколько раз.

Очередь в наркодиспансер Старого Оскола люди занимали за сутки, сообщает канал «Белгород №1». Руководство решило не упускать такую возможность и даже разыграло пять мест на бесплатную медкомиссию. В поликлинике №6 Белгорода десятки водителей ждали возможности получить справку.

По данным «Новых Известий», аналогичная картина у наркодиспансера в Воронеже, где уже завтра справки подорожают до 5450 рублей. О небывалой популярности диспансеров сообщили в Оренбурге – у одного из медучреждений насчитали до полусотни человек, что неудивительно: здесь разрешения на получение водительских удостоверений и оружие вырастут в цене в 16 раз.

Чуть меньше – в 14 раз – подорожают справки в Ярославле, жители которого тоже выстроились в очереди. В одном из телеграм-каналов отмечают, что для провинциальных городов скачок цен на медкомиссию с прежних 400-500 рублей почти до 5 тыс. – непосильная ноша.

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#Новости#Общество#Водительские права
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