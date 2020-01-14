В Белгородской области материнский капитал получают более 89 тысяч семей

Индексация затронула семьи, у которых на конец года были средства на сертификате.
Сумма материнского капитала с 1 января выросла на 13,6 тыс. рублей, до 466,6 тыс. По данным ПФР, индексация распространилась на 3,4 млн российских семей, из которых 89 620 проживают в Белгородской области.
В департаменте экономразвития региона напомнили, что потратить средства можно на улучшение жилищных условий, обучение детей, получение ежемесячных выплат, увеличение пенсии мамы или социальную адаптацию детей-инвалидов. Так, за время действия программы возможностью купить готовое жильё или построить дом на средства маткапитала воспользовались более 62 тыс. белгородских семей.
На оплату услуг детсада, школы или вуза средства маткапитала потратили порядка 11,5 тыс. жителей, а ежемесячные выплаты стали получать более 2 тыс. семей с невысокими доходами, в которых с 2018 года родился второй ребёнок. На будущее пенсионное обеспечение мамы маткапитал направили 20 семей. Невостребованным осталось направление по соцадаптации детей-инвалидов.
Всего материнским капиталом успели воспользоваться около 46 тыс. семей в Белгородской области. Общая сумма перечисленных средств превысила 24 млрд рублей.