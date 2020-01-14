В Белгородской области материнский капитал получают более 89 тысяч семей

На оплату услуг детсада, школы или вуза средства маткапитала потратили порядка 11,5 тыс. жителей, а ежемесячные выплаты стали получать более 2 тыс. семей с невысокими доходами, в которых с 2018 года родился второй ребёнок. На будущее пенсионное обеспечение мамы маткапитал направили 20 семей. Невостребованным осталось направление по соцадаптации детей-инвалидов.