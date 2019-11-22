В Белгородской области увеличится размер регионального материнского капитала

По словам начальника регионального департамента финансов и бюджетной политики Владимира Боровика, кроме регионального материнского капитала с начала года проиндексируют все ежемесячные денежные компенсации, выплаты и пособия. Общий объём расходов по социальной политике на 2020 год предусмотрен в объёме 18,5 млрд рублей, на 2021 год - 19 млрд рублей.