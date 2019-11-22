В Белгородской области увеличится размер регионального материнского капитала

По словам начальника регионального департамента финансов и бюджетной политики Владимира Боровика, кроме регионального материнского капитала с начала года проиндексируют все ежемесячные денежные компенсации, выплаты и пособия. Общий объём расходов по социальной политике на 2020 год предусмотрен в объёме 18,5 млрд рублей, на 2021 год - 19 млрд рублей.
В связи с изменением величины прожиточного минимума внесена корректировка и по сумме выплаты по опеке, а также по выплате на третьего ребёнка и последующих детей до достижения 3-х летнего возраста.
Важнейшим инструментом устойчивого естественного роста численности населения является реализация комплексных мер нацпроекта «Демография», направленных на повышение рождаемости, снижения уровня смертности и увеличения продолжительности жизни населения.Владимир Боровик, начальник регионального департамента финансов и бюджетной политики
По данным регионального управления социальной защиты населения, на территории Белгородской области региональный материнский (семейный) капитал выплачивается женщинам, у которых после 1 января 2012 года родился третий и последующий ребёнок. Размер регионального материнского капитала составляет 55 388 рублей. В связи с индексацией в 2020 году его размер увеличится до 57 050 рублей.
Средства регионального материнского капитала можно использовать на улучшение жилищных условий, а также на проведение капитального или текущего ремонта по месту проживания родившегося ребёнка, погашение кредита, взятого на приобретение или строительство жилья, покупку стройматериалов для строительства или ремонта. Использовать капитал можно сразу по нескольким направлениям.