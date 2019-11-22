Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области увеличится размер регионального материнского капитала

22 ноября 2019, 09:27
Фото: https://pixabay.com
Материнский капитал
Увеличения произойдёт с 1 января 2020 года на 1 662 рубля.

По словам начальника регионального департамента финансов и бюджетной политики Владимира Боровика, кроме регионального материнского капитала с начала года проиндексируют все ежемесячные денежные компенсации, выплаты и пособия. Общий объём расходов по социальной политике на 2020 год предусмотрен в объёме 18,5 млрд рублей, на 2021 год - 19 млрд рублей.

В связи с изменением величины прожиточного минимума внесена корректировка и по сумме выплаты по опеке, а также по выплате на третьего ребёнка и последующих детей до достижения 3-х летнего возраста.

Важнейшим инструментом устойчивого естественного роста численности населения является реализация комплексных мер нацпроекта «Демография», направленных на повышение рождаемости, снижения уровня смертности и увеличения продолжительности жизни населения.Владимир Боровик, начальник регионального департамента финансов и бюджетной политики

По данным регионального управления социальной защиты населения, на территории Белгородской области региональный материнский (семейный) капитал выплачивается женщинам, у которых после 1 января 2012 года родился третий и последующий ребёнок. Размер регионального материнского капитала составляет 55 388 рублей. В связи с индексацией в 2020 году его размер увеличится до 57 050 рублей.

Средства регионального материнского капитала можно использовать на улучшение жилищных условий, а также на проведение капитального или текущего ремонта по месту проживания родившегося ребёнка, погашение кредита, взятого на приобретение или строительство жилья, покупку стройматериалов для строительства или ремонта. Использовать капитал можно сразу по нескольким направлениям.

Материалы по теме
В России размер материнского капитала вырастет с 2020 годаВ пользе материнского капитала сомневаются 20 % россиянРазмер материнского капитала увеличится на 13 617 рублей в 2020 году
#Новости#Материнский капитал#Бюджет#Выплаты#Деньги#Боровик#Едв#Касается каждого#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18