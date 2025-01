Директор по продукту World of Tanks: Компания рассчитывает ещё на «десяточку»

World of Tanks – это лишь одна из игр компании Wargaming, но Макаров называет её самой успешной. Есть ещё симулятор World of Warships, рассчитанный на специфическую аудиторию, а также World of Planes. Однако последний продукт уникальным не назовёшь: проворнее оказались конкуренты с War Thunder.