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Posted 26 декабря 2019, 14:00

Published 26 декабря 2019, 14:00

Modified 20 августа 2024, 00:50

Updated 20 августа 2024, 00:50

Директор по продукту World of Tanks: Компания рассчитывает ещё на «десяточку»

Директор по продукту World of Tanks: Компания рассчитывает ещё на «десяточку»

26 декабря 2019, 14:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Вячеслав Макаров дал большое интервью журналистам холдинга 1MediaInvest, в состав которого входит ИА «Бел.Ру».

Вячеслав Макаров – директор по продукту и автор первой многопользовательской онлайн-аркады про танки. По его словам, история вселенной началась с фэнтези-игры про эльфов, но таких игр на момент выпуска уже было немало. Поэтому требовалось создать уникальный продукт.

World of Tanks – это лишь одна из игр компании Wargaming, но Макаров называет её самой успешной. Есть ещё симулятор World of Warships, рассчитанный на специфическую аудиторию, а также World of Planes. Однако последний продукт уникальным не назовёшь: проворнее оказались конкуренты с War Thunder.

Самым сложным в создании видеоигры про танки оказалось их воссоздание на экране из исторических источников. Процесс был не только сложным, но и дорогим. С игрой World of Warships было проще: разработчики изучали нужные корабли в музеях США.

Танки, напротив, проектировали частные компании, поэтому добыть информацию о них было сложнее. Трудности возникли при воссоздании британских и китайских бронемашин. Однако всё же удалось договориться с корпорацией Vickers и раздобыть данные у руководства армии КНР: к счастью, там нашлись люди, влюблённые в онлайн-игры.

Регулярно в World of Tanks играют около 10 млн человек. Игра популярна и в России, причём в основном в городах на севере страны. Макаров связывает это с приоритетом у местных жителей домашнего досуга и называет главными конкурентами видеоигр «бутылку водки и тёплый летний вечер».

Пика своего развития игра World of Tanks достигла в 2015 году, когда в неё онлайн одновременно могли играть более миллиона пользователей. Сейчас, по словам Вячеслава Макарова, этот пик пройден и «новых танков больше нет». Теперь разработчики планируют сделать упор на разнообразие игровых режимов и на меньшее число новых машин.

Wargaming также запустит новый шутер «Калибр» и игру Master of Orion, на которую недавно выкупили права.

Компания с недавнего времени отказалась от проведения киберспортивных турниров: из-за сложности и дороговизны содержания команд. На организацию и проведение таких турниров уходили миллионы долларов, при этом деньги не отбивались. Да и на арену вышел серьёзный конкурент в виде блогеров на YouTube с их стримами.

Вячеслав Макаров не даёт прогнозы на будущее гейм-индустрии. Предугадать что-либо в такой непредсказуемой сфере сложно. Не факт, что останутся популярными технологии VR и автоматы виртуальной реальности в торговых центрах: игре Pokemon Go тоже обещали большое будущее, однако сегодня о ней ничего не слышно. Трансформации в игровой сфере, по мнению спикера, происходят слишком уж стремительно.

Проекту World of Tanks в то же время исполняется 10 лет. Вячеслав Макаров подчеркнул, что компания рассчитывает «ещё на десяточку».

Подробности беседы – в видеоблоге «Вскрытие покажет».

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