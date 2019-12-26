Директор по продукту World of Tanks: Компания рассчитывает ещё на «десяточку»

Вячеслав Макаров не даёт прогнозы на будущее гейм-индустрии. Предугадать что-либо в такой непредсказуемой сфере сложно. Не факт, что останутся популярными технологии VR и автоматы виртуальной реальности в торговых центрах: игре Pokemon Go тоже обещали большое будущее, однако сегодня о ней ничего не слышно. Трансформации в игровой сфере, по мнению спикера, происходят слишком уж стремительно.