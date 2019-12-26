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Posted 26 декабря 2019, 09:16

Published 26 декабря 2019, 09:16

Modified 20 августа 2024, 00:50

Updated 20 августа 2024, 00:50

Создатель World of Tanks: Конкуренты видеоигр − бутылка водки и тёплый летний вечер

Создатель World of Tanks: Конкуренты видеоигр − бутылка водки и тёплый летний вечер

26 декабря 2019, 09:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Очередной выпуск блога «Вскрытие покажет» посвятили одному из ярких представителей гейм-индустрии.

В беседе с журналистами холдинга 1MediaInvest директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров рассказал о становлении одной из популярных онлайн-игр.

Оказалось, что первым проектом компании были вовсе не танковые бои, а игра на фэнтезийную тематику с эльфами. Самой сложной частью при создании вселенной World of Tanks, по словам Вячеслава Макарова, стало воссоздание исторического образа танков.

Сам проект уже давно прошёл пик своего развития, но разработчики не перестанут удивлять преданных фанатов, которые в основном сосредоточены в России не в Москве, а, что удивительно, в северных городах.

Как будет дальше развиваться игра World of Tanks, почему в компании отказались от проведения киберспортивных турниров и как в целом будет развиваться индустрия видеоигр – на эти вопросы Вячеслав Макаров ответит в видеоблоге «Вскрытие покажет».

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