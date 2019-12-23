Мэр Белгорода предупредил горожан о грядущих снегопадах

Мэр Белгорода Юрий Галдун напомнил жителям о приближении зимних каникул, заметив, что в это время в городе возможны снегопады. Он попросил внимательно отнестись к вопросу безопасности детей на дорогах, проверить наличие светоотражающих элементов на их одежде и ещё раз рассказать им о правилах.