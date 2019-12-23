Мэр Белгорода предупредил горожан о грядущих снегопадах

Posted 23 декабря 2019, 11:10
Published 23 декабря 2019, 11:10
Modified 20 августа 2024, 01:46
Updated 20 августа 2024, 01:46
Мэр Белгорода Юрий Галдун напомнил жителям о приближении зимних каникул, заметив, что в это время в городе возможны снегопады. Он попросил внимательно отнестись к вопросу безопасности детей на дорогах, проверить наличие светоотражающих элементов на их одежде и ещё раз рассказать им о правилах.
Отдельно глава города обратился к автомобилистам, призвав их соблюдать ПДД при перевозке детей.
Ранее управление Белгорблагоустройство объявило набор сотрудников для уборки снега в зимний период. На момент публикации материала службе требовались уборщики, грузчики, трактористы, водители погрузчика, автогрейдеристы.
Чтобы избежать проблем с неубранными сугробами и снегом, городская администрация также собирается привлечь к работе подрядчиков, поделив между ними зоны ответственности.
В конце ноября губернатор Белгородской области Евгений Савченко определил 109 участков дорог регионального и межмуниципального значения, которые должны убирать в первую очередь. На это службам будут давать от четырёх до шести часов.