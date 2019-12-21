Белгородец незаконно заработал 3,5 млн рублей на охране объектов в областном центре

С 1 августа 2018 года по 30 апреля 2019 года директор ЧОО на договорной основе охранял и обеспечивал пропускной режим на двух объектах в Белгороде, где установлены обязательные требования к антитеррористической защищённости. Только делал он это без обязательной в таких случаях лицензии.