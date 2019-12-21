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Posted 21 декабря 2019, 18:25

Published 21 декабря 2019, 18:25

Modified 20 августа 2024, 00:49

Updated 20 августа 2024, 00:49

Белгородец незаконно заработал 3,5 млн рублей на охране объектов в областном центре

Белгородец незаконно заработал 3,5 млн рублей на охране объектов в областном центре

21 декабря 2019, 18:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Гендиректор частной охранной организации занимался охраной без обязательной лицензии.

С 1 августа 2018 года по 30 апреля 2019 года директор ЧОО на договорной основе охранял и обеспечивал пропускной режим на двух объектах в Белгороде, где установлены обязательные требования к антитеррористической защищённости. Только делал он это без обязательной в таких случаях лицензии.

В итоге доход за девять месяцев превысил 3,5 млн рублей. В отношении гендиректора возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 171 Уголовного кодекса за незаконное предпринимательство, приведшее к извлечению дохода в крупном размере.

В суде обвиняемый раскаялся и возместил причинённый преступлением вред. Свердловский районный суд Белгорода 19 декабря прекратил уголовное дело, освободил предпринимателя от уголовной ответственности и назначил ему штраф в размере 130 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Белгороде.

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#Новости#Общество#Свердловский районный суд белгорода#Лицензия#Прокуратура белгорода#ЧОПы#Частные охранные предприятия
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