Белгородец незаконно заработал 3,5 млн рублей на охране объектов в областном центре

Posted 21 декабря 2019, 18:25
Published 21 декабря 2019, 18:25
Modified 20 августа 2024, 00:49
Updated 20 августа 2024, 00:49
С 1 августа 2018 года по 30 апреля 2019 года директор ЧОО на договорной основе охранял и обеспечивал пропускной режим на двух объектах в Белгороде, где установлены обязательные требования к антитеррористической защищённости. Только делал он это без обязательной в таких случаях лицензии.
В итоге доход за девять месяцев превысил 3,5 млн рублей. В отношении гендиректора возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 171 Уголовного кодекса за незаконное предпринимательство, приведшее к извлечению дохода в крупном размере.
В суде обвиняемый раскаялся и возместил причинённый преступлением вред. Свердловский районный суд Белгорода 19 декабря прекратил уголовное дело, освободил предпринимателя от уголовной ответственности и назначил ему штраф в размере 130 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Белгороде.