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Posted 17 декабря 2019, 06:37

Published 17 декабря 2019, 06:37

Modified 20 августа 2024, 00:49

Updated 20 августа 2024, 00:49

Прокурор Белгородской области может переехать в Тамбов

Прокурор Белгородской области может переехать в Тамбов

17 декабря 2019, 06:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Назначение
Претендентом на его место называют главу надзорного ведомства Тамбовской области.

По данным источников «Коммерсанта», представление генпрокурора РФ о назначении Николая Савруна на должность прокурора Тамбовской области уже готово. Кандидатуру нового руководителя прокуратуры должны обсудить на ближайшем заседании Белгородской облдумы.

Есть информация, что это кресло займёт нынешний прокурор Тамбовской области Владимир Торговченков. Официального подтверждения этому нет, рокировку глав надзорных ведомств в тамбовской прокуратуре комментировать не стали.

Саврун и Торговченков занимают свои должности с 2010 года. В 2015-м президент РФ Владимир Путин переназначил их на новый пятилетний срок.

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#Новости#Общество#Назначение#Прокурор#Белгородская облдума#Тамбовская область
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