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Posted 16 декабря 2019, 12:33

Published 16 декабря 2019, 12:33

Modified 20 августа 2024, 00:49

Updated 20 августа 2024, 00:49

Подросток получил удар ножом в поясницу во время ссоры в Старом Осколе

Подросток получил удар ножом в поясницу во время ссоры в Старом Осколе

16 декабря 2019, 12:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Старого Оскола
Подозреваемого уже задержали, ему грозит до двух лет тюрьмы.

Компания молодых людей и 16-летний подросток выясняли отношения. В ходе разборки 19-летний парень несколько раз ударил ножом оппонента в поясницу.

О происшествии полицейским рассказали врачи. По заключению медиков, здоровью подростка причинён лёгкий вред.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Подозреваемый обязан явкой. По статье ему грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

Ещё одно происшествие с участием подростка произошло в Белгороде 14 декабря, только в этом случае юношу и его брата обвиняют в покушении на убийство. За жестокое избиение возбуждено уголовное дело.

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