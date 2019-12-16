Подросток получил удар ножом в поясницу во время ссоры в Старом Осколе

Posted 16 декабря 2019, 12:33
Published 16 декабря 2019, 12:33
Modified 20 августа 2024, 00:49
Updated 20 августа 2024, 00:49
Компания молодых людей и 16-летний подросток выясняли отношения. В ходе разборки 19-летний парень несколько раз ударил ножом оппонента в поясницу.
О происшествии полицейским рассказали врачи. По заключению медиков, здоровью подростка причинён лёгкий вред.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Подозреваемый обязан явкой. По статье ему грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в УМВД России по Белгородской области.
Ещё одно происшествие с участием подростка произошло в Белгороде 14 декабря, только в этом случае юношу и его брата обвиняют в покушении на убийство. За жестокое избиение возбуждено уголовное дело.