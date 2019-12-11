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Posted 11 декабря 2019, 12:40

Published 11 декабря 2019, 12:40

Modified 20 августа 2024, 04:41

Updated 20 августа 2024, 04:41

Виновник тройного ДТП под Белгородом был пьян и ехал без прав

Виновник тройного ДТП под Белгородом был пьян и ехал без прав

11 декабря 2019, 12:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Происшествие случилось 7 декабря в 15:30. На 43 км трассы Белгород – Шебекино – Волоконовка в Шебекинском горокруге 55-летний мужчина за рулём Citroen C4 «догнал» Renault Sandero. После столкновения первый автомобиль выбросило на встречку, где он врезался в МАЗ.

В аварии пострадала 38-летняя пассажирка Citroen. С травмами её госпитализировали. На месте автоинспекторы выяснили, что автомобилист на Citroen был пьян и без водительских прав.

За нарушение ПДД водителем, подвергнутым административному наказанию, возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Кроме того, за управление машиной без прав по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ белгородцу назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток. Также возбуждено административное расследование за травмированную пассажирку по ст. 12.24 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

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#Новости#Происшествия#Уголовное дело#Тройное дтп#Шебекинский городской округ
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