Виновник тройного ДТП под Белгородом был пьян и ехал без прав

Кроме того, за управление машиной без прав по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ белгородцу назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток. Также возбуждено административное расследование за травмированную пассажирку по ст. 12.24 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.