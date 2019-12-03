Прокуратура проверит перевозчика по факту ДТП с автобусом под Старым Осколом

В 08:35 во вторник, 3 декабря, пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся. ДТП случилось на улице Зелёной в Архангельском Старооскольского горокруга.
В салоне автобуса находилось 15 человек. Однако позже глава горокруга Александр Сергиенко сообщил, что в автобусе на момент ДТП их могло быть около 30, но информация не уточнена.
За помощью медиков обратились пятеро, в том числе 11-летний ребёнок. Их жизни ничего не угрожает. По информации депздрава, несовершеннолетняя девочка сломала ключицу. У одной из пассажирок подозрение на повреждение позвоночника. Остальные пострадавшие получили ушибы и ссадины.
Старооскольская городская прокуратура проверит перевозчика на предмет исполнения законодательства.
По данным УМВД, автобусом управлял 60-летний водитель. Он не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с дороги и перевернулся на бок.
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники региональной Госавтоинспекции.