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Прокуратура проверит перевозчика по факту ДТП с автобусом под Старым Осколом

3 декабря 2019, 08:39
Фото: УМВД России по Белгородской области
По последним данным, в аварии пострадали пять человек, среди них ребёнок.

В 08:35 во вторник, 3 декабря, пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся. ДТП случилось на улице Зелёной в Архангельском Старооскольского горокруга.

В салоне автобуса находилось 15 человек. Однако позже глава горокруга Александр Сергиенко сообщил, что в автобусе на момент ДТП их могло быть около 30, но информация не уточнена.

За помощью медиков обратились пятеро, в том числе 11-летний ребёнок. Их жизни ничего не угрожает. По информации депздрава, несовершеннолетняя девочка сломала ключицу. У одной из пассажирок подозрение на повреждение позвоночника. Остальные пострадавшие получили ушибы и ссадины.

Старооскольская городская прокуратура проверит перевозчика на предмет исполнения законодательства.

По данным УМВД, автобусом управлял 60-летний водитель. Он не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с дороги и перевернулся на бок.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники региональной Госавтоинспекции.

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