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Posted 10 декабря 2019, 13:06

Published 10 декабря 2019, 13:06

Modified 20 августа 2024, 00:48

Updated 20 августа 2024, 00:48

Сожительница ударила белгородца ножом и молотком для отбивания мяса

Сожительница ударила белгородца ножом и молотком для отбивания мяса

10 декабря 2019, 13:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Преступление
Скорую пострадавшему вызвала мать подозреваемой.

В Белгороде очередной бытовой конфликт может обернуться лишением свободы для 31-летней женщины. В полицию обратились медики и сообщили, что к ним поступил 23-летний мужчина с травмами криминального происхождения. Позже выяснилось, что молодого человека избила сожительница.

Пара поссорилась на бытовой почве, и, чтобы закончить конфликт, пострадавший хотел выйти из кухни. Женщину это разозлило ещё больше, она схватила со стола кухонный нож и ударила сожителя в спину. Этого ей показалось мало: ещё несколько ударов она нанесла молодому человеку по голове, в качестве орудия используя молоток для отбивания мяса.

Медиков пострадавшему вызвала мать подозреваемой. Врачи оценивают причинённый здоровью вред как лёгкий.

В отношении 31-летней белгородки возбудили уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. За умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или заменяющего его предмета женщина может лишиться свободы на срок до двух лет.

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