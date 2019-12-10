Сожительница ударила белгородца ножом и молотком для отбивания мяса

Пара поссорилась на бытовой почве, и, чтобы закончить конфликт, пострадавший хотел выйти из кухни. Женщину это разозлило ещё больше, она схватила со стола кухонный нож и ударила сожителя в спину. Этого ей показалось мало: ещё несколько ударов она нанесла молодому человеку по голове, в качестве орудия используя молоток для отбивания мяса.