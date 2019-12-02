Белгородец нанёс возлюбленной 120 ударов четырьмя ножами

Posted 2 декабря 2019, 08:59
Published 2 декабря 2019, 08:59
Modified 1 декабря 2024, 08:01
Updated 1 декабря 2024, 08:01
Знакомство молодых людей произошло в соцсетях в 2014 году, когда парню было 18 лет, а девушке – 14. После её переезда из посёлка Ракитное в Белгород отношения закончились, однако подсудимый настаивал на продолжении общения: ревновал, взламывал страницы девушки в соцсетях, шантажировал, звонил и писал её знакомым.
Рано утром 26 апреля 2018 года 23-летний обвиняемый пробрался в дом, где жила его возлюбленная. Во время ссоры он нанёс девушке более 120 ранений по всему телу, сменив четыре ножа. Убийцу задержали через два часа.
Эксперты пришли к выводу, что на момент совершения преступления молодой человек был в состоянии аффекта. Однако суд с этим не согласился, квалифицировав его действия как умышленное причинение смерти. Апелляционная инстанция решение поддержала. Молодой человек проведёт 13 лет в колонии строгого режима, уточнили в пресс-службе Белгородского облсуда.