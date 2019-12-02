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Posted 2 декабря 2019, 08:59

Published 2 декабря 2019, 08:59

Modified 1 декабря 2024, 08:01

Updated 1 декабря 2024, 08:01

Белгородец нанёс возлюбленной 120 ударов четырьмя ножами

Белгородец нанёс возлюбленной 120 ударов четырьмя ножами

2 декабря 2019, 08:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Убийство
Суд не стал квалифицировать действия 23-летнего обвиняемого как убийство в состоянии аффекта.

Знакомство молодых людей произошло в соцсетях в 2014 году, когда парню было 18 лет, а девушке – 14. После её переезда из посёлка Ракитное в Белгород отношения закончились, однако подсудимый настаивал на продолжении общения: ревновал, взламывал страницы девушки в соцсетях, шантажировал, звонил и писал её знакомым.

Рано утром 26 апреля 2018 года 23-летний обвиняемый пробрался в дом, где жила его возлюбленная. Во время ссоры он нанёс девушке более 120 ранений по всему телу, сменив четыре ножа. Убийцу задержали через два часа.

Эксперты пришли к выводу, что на момент совершения преступления молодой человек был в состоянии аффекта. Однако суд с этим не согласился, квалифицировав его действия как умышленное причинение смерти. Апелляционная инстанция решение поддержала. Молодой человек проведёт 13 лет в колонии строгого режима, уточнили в пресс-службе Белгородского облсуда.

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