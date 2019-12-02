Белгородец нанёс возлюбленной 120 ударов четырьмя ножами

Знакомство молодых людей произошло в соцсетях в 2014 году, когда парню было 18 лет, а девушке – 14. После её переезда из посёлка Ракитное в Белгород отношения закончились, однако подсудимый настаивал на продолжении общения: ревновал, взламывал страницы девушки в соцсетях, шантажировал, звонил и писал её знакомым.