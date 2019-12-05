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Posted 5 декабря 2019, 10:50

Published 5 декабря 2019, 10:50

Modified 20 августа 2024, 00:48

Updated 20 августа 2024, 00:48

Дополнительные пары поездов свяжут Белгород и Москву в новогодние праздники

Дополнительные пары поездов свяжут Белгород и Москву в новогодние праздники

5 декабря 2019, 10:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новый год
Пиковые выездные даты прогнозируют с 27 по 30 декабря.

В пресс-службе РЖД сообщили, что в предновогодний период и на время праздников Москву с несколькими крупными городами свяжут дополнительные поезда. Всего планируется выпустить в рейс более 120 пар, что на 10 больше, чем год назад.

Дополнительные поезда будут курсировать с 25 декабря по 9 января. Наибольшую пассажирскую активность ожидают в пиковые даты – с 27 по 30 декабря.

В список городов, в которые пустят дополнительные поезда, попали Белгород и Старый Оскол.

31 декабря из областного центра в Москву можно будет уехать на шести поездах, стоимость билетов, согласно информации на сайте перевозчика, стартует от 851 рубля. 1, 2 и 3 января отправиться из Белгорода в столицу можно на восьми поездах по цене билета от 900 рублей.

Ранее сообщалось о запуске с 8 декабря новых поездов из Белгорода до Москвы и Воронежа. Кроме этого, между областным центром и столицей начал курсировать фирменный поезд «Белогорье» − с душем и розетками.

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