Дополнительные пары поездов свяжут Белгород и Москву в новогодние праздники

Posted 5 декабря 2019, 10:50
Published 5 декабря 2019, 10:50
Modified 20 августа 2024, 00:48
Updated 20 августа 2024, 00:48
В пресс-службе РЖД сообщили, что в предновогодний период и на время праздников Москву с несколькими крупными городами свяжут дополнительные поезда. Всего планируется выпустить в рейс более 120 пар, что на 10 больше, чем год назад.
Дополнительные поезда будут курсировать с 25 декабря по 9 января. Наибольшую пассажирскую активность ожидают в пиковые даты – с 27 по 30 декабря.
В список городов, в которые пустят дополнительные поезда, попали Белгород и Старый Оскол.
31 декабря из областного центра в Москву можно будет уехать на шести поездах, стоимость билетов, согласно информации на сайте перевозчика, стартует от 851 рубля. 1, 2 и 3 января отправиться из Белгорода в столицу можно на восьми поездах по цене билета от 900 рублей.
Ранее сообщалось о запуске с 8 декабря новых поездов из Белгорода до Москвы и Воронежа. Кроме этого, между областным центром и столицей начал курсировать фирменный поезд «Белогорье» − с душем и розетками.