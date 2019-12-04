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Posted 4 декабря 2019, 06:47

Published 4 декабря 2019, 06:47

Modified 20 августа 2024, 02:03

Updated 20 августа 2024, 02:03

Прокуратура проводит проверку на месте обрушения дома в Белгородской области

Прокуратура проводит проверку на месте обрушения дома в Белгородской области

4 декабря 2019, 06:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
В результате взрыва газа погиб мужчина, ещё шесть человек госпитализировали.

Происшествие случилось 3 декабря около восьми часов вечера. На улице Шаландина, 102а в посёлке Яковлево Яковлевского горокруга в жилом доме взорвался газ из-за неисправного котла – в результате обрушилась стена.

По факту происшествия прокуратурой Белгородской области проводится проверка. На месте работал глава регионального ведомства Николай Саврун. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, он проконтролирует расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ, которое ранее возбудил Следственный комитет.

В результате взрыва и последующего обрушения стены погиб мужчина 1983 года рождения. Его тело достали из-под завалов около полуночи. Ещё шесть человек пострадали, при этом двое находятся в тяжёлом состоянии.

Бывший на месте происшествия губернатор Белгородской области Евгений Савченко пообещал всем жителям дома по 30 тыс. рублей на текущие расходы. Само здание, скорее всего, будут сносить – вопрос с расселением должны решить сегодня, 4 декабря.

Разбор завалов уже завершён.

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