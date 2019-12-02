Аномальное тепло в декабре обойдёт Белгородскую область стороной

Температуру выше нормы в декабре прогнозируют в Северо-Западном и Приволжском округах, на западе ЦФО, в Западной Сибири и западе Средней Сибири. В Гидрометцентре ждут неустойчивый декабрь во всех регионах страны, однако замечают, что температура будет меняться скачкообразно: от оттепели к сильным морозам.