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Posted 2 декабря 2019, 07:48

Published 2 декабря 2019, 07:48

Modified 20 августа 2024, 03:15

Updated 20 августа 2024, 03:15

Аномальное тепло в декабре обойдёт Белгородскую область стороной

Аномальное тепло в декабре обойдёт Белгородскую область стороной

2 декабря 2019, 07:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Погода
В Росгидромете рассказали, какую погоду ждать белгородцам в последний месяц года.

Температуру выше обычных значений метеорологи ждут на 40 % территории России.

Нехватку осадков в первый зимний месяц и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует в Центральном Черноземье, на средней и нижней Волге, Южном Урале, Северном Кавказе. Зато Барнаул, Кемерово, Томскую область, Красноярск и Иркутск может засыпать снегом.

Большое количество осадков метеорологи ждут на севере Западной Сибири, Ямале, в Якутии, Таймыре и на побережье Хабаровского края. В остальных регионах, по словам Вильфанда, объёмы будут около нормы.

Температуру выше нормы в декабре прогнозируют в Северо-Западном и Приволжском округах, на западе ЦФО, в Западной Сибири и западе Средней Сибири. В Гидрометцентре ждут неустойчивый декабрь во всех регионах страны, однако замечают, что температура будет меняться скачкообразно: от оттепели к сильным морозам.

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