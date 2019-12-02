Аномальное тепло в декабре обойдёт Белгородскую область стороной

Posted 2 декабря 2019, 07:48
Published 2 декабря 2019, 07:48
Modified 20 августа 2024, 03:15
Updated 20 августа 2024, 03:15
Температуру выше обычных значений метеорологи ждут на 40 % территории России.
Нехватку осадков в первый зимний месяц и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует в Центральном Черноземье, на средней и нижней Волге, Южном Урале, Северном Кавказе. Зато Барнаул, Кемерово, Томскую область, Красноярск и Иркутск может засыпать снегом.
Большое количество осадков метеорологи ждут на севере Западной Сибири, Ямале, в Якутии, Таймыре и на побережье Хабаровского края. В остальных регионах, по словам Вильфанда, объёмы будут около нормы.
Температуру выше нормы в декабре прогнозируют в Северо-Западном и Приволжском округах, на западе ЦФО, в Западной Сибири и западе Средней Сибири. В Гидрометцентре ждут неустойчивый декабрь во всех регионах страны, однако замечают, что температура будет меняться скачкообразно: от оттепели к сильным морозам.