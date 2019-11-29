На ремонт 11 км дороги в Белгородской области уйдёт 144 млн рублей

Posted 29 ноября 2019, 09:12
Published 29 ноября 2019, 09:12
Modified 20 августа 2024, 05:34
Updated 20 августа 2024, 05:34
Победитель тендера должен будет отремонтировать 11,23 км дороги межмуниципального значения в Волоконовском районе. Речь идёт об участке Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки – Староивановка – Новоивановка.
Поскольку заявку подал только один участник, контракт заключён по начальной стоимости – 144,3 млн рублей. По данным портала госзакупок, заказчиком выступает ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области».
Капитальный ремонт трассы «Бизнесстрой» должен завершить до 20 августа 2021 года.