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Posted 1 ноября 2019, 07:45

Published 1 ноября 2019, 07:45

Modified 20 августа 2024, 03:45

Updated 20 августа 2024, 03:45

В 12,7 млн рублей обойдётся ремонт одного километра трассы в Белгородской области

В 12,7 млн рублей обойдётся ремонт одного километра трассы в Белгородской области

1 ноября 2019, 07:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ремонт дорог
Участок дороги от Бобровых Дворов до Чаплыжного отремонтируют за 182,7 млн рублей.

Управление дорожного хозяйства Белгородской области разместило закупку на ремонт участка автодороги в Губкинском городском округе. Исполнитель должен будет капитально отремонтировать трассу от Бобровых Дворов до Чаплыжного протяжённостью 14,3 км. На капремонт выделили 182,7 млн рублей, деньги взяли из областного бюджета. Таким образом, каждый километр нового дорожного покрытия обойдётся в 12,7 млн рублей.

Ремонтом занялся МУП «Автодор». Все работы должны быть завершены до 20 ноября 2021 года, так что у дорожников времени достаточно.

Напомним, что в 2020 году построят и отремонтируют более 1 тысячи километров дорог. При этом новое покрытие на Богданке в Белгороде должно прослужить не менее 10 лет.

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