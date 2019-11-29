Белгородское «ДСУ 31» рассчиталось по многомиллионному долгу с компанией из Москвы

Основную часть – 2,7 млн рублей – белгородское ООО успело выплатить в добровольный срок. Оставшуюся сумму погасило после, уточнили в управлении ФССП по Белгородской области. К ней добавились 22,8 тыс. рублей исполнительского сбора, но и их организация успела перевести на счёт.