Белгородское «ДСУ 31» рассчиталось по многомиллионному долгу с компанией из Москвы

Posted 29 ноября 2019, 06:05
Published 29 ноября 2019, 06:05
Modified 20 августа 2024, 04:39
Updated 20 августа 2024, 04:39
Столичной фирме белгородцы задолжали более 3 млн рублей за нарушение договора по поставке товаров. Документ о взыскании суммы дошёл до судебных приставов по Ракитянскому и Краснояружскому районам.
Руководство ООО «ДСУ 31» предупредили о проблемах, которые может принести невыплата долга в срок. Пристав-исполнитель вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении автопарка организации.
Основную часть – 2,7 млн рублей – белгородское ООО успело выплатить в добровольный срок. Оставшуюся сумму погасило после, уточнили в управлении ФССП по Белгородской области. К ней добавились 22,8 тыс. рублей исполнительского сбора, но и их организация успела перевести на счёт.
После этого пристав снял запреты с автотранспорта. Производство окончено фактическим исполнением.