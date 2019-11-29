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Posted 29 ноября 2019, 06:05

Published 29 ноября 2019, 06:05

Modified 20 августа 2024, 04:39

Updated 20 августа 2024, 04:39

Белгородское «ДСУ 31» рассчиталось по многомиллионному долгу с компанией из Москвы

Белгородское «ДСУ 31» рассчиталось по многомиллионному долгу с компанией из Москвы

29 ноября 2019, 06:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Однако без участия судебных приставов не обошлось.

Столичной фирме белгородцы задолжали более 3 млн рублей за нарушение договора по поставке товаров. Документ о взыскании суммы дошёл до судебных приставов по Ракитянскому и Краснояружскому районам.

Руководство ООО «ДСУ 31» предупредили о проблемах, которые может принести невыплата долга в срок. Пристав-исполнитель вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении автопарка организации.

Основную часть – 2,7 млн рублей – белгородское ООО успело выплатить в добровольный срок. Оставшуюся сумму погасило после, уточнили в управлении ФССП по Белгородской области. К ней добавились 22,8 тыс. рублей исполнительского сбора, но и их организация успела перевести на счёт.

После этого пристав снял запреты с автотранспорта. Производство окончено фактическим исполнением.

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