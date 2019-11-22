Пятнадцатиградусные морозы обещают в Белгородской области на выходные

Белгородский гидрометцентр сообщает о надвигающихся на область морозах. По данным синоптиков, 23 ноября на территории региона будет малооблачно и без осадков. Днём будет от 0 °С до -5 °С мороза, а вот ночью серьёзно похолодает. В некоторых регионах столбик термометра опустится до -15 °С. В воскресенье сохранится такая же погода.