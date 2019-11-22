Пятнадцатиградусные морозы обещают в Белгородской области на выходные

Posted 22 ноября 2019, 14:07
Published 22 ноября 2019, 14:07
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
Белгородский гидрометцентр сообщает о надвигающихся на область морозах. По данным синоптиков, 23 ноября на территории региона будет малооблачно и без осадков. Днём будет от 0 °С до -5 °С мороза, а вот ночью серьёзно похолодает. В некоторых регионах столбик термометра опустится до -15 °С. В воскресенье сохранится такая же погода.
Ветер будет дуть юго-восточный, скорость перемещения воздуха составит 6 м/с, возможны порывы до 11 м/с.
В Белгороде в ночь на субботу столбик термометра опустится до -10 °С, следующей ночью - до -8. Днём будет теплее -3 и -2 °С соответственно с ветром до 5 м/с. В Старом Осколе морозную пятницу сменит суббота со средней температурой в -2 °С, но ночью будет до -10 °С.
Белгородцев призывают быть осторожными и не выходить на свежий лёд, образующийся на поверхности водоёмов.