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Posted 22 ноября 2019, 14:07

Published 22 ноября 2019, 14:07

Modified 20 августа 2024, 03:44

Updated 20 августа 2024, 03:44

Пятнадцатиградусные морозы обещают в Белгородской области на выходные

Пятнадцатиградусные морозы обещают в Белгородской области на выходные

22 ноября 2019, 14:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Голосование по Конституции
Суббота и воскресенье в регионе ожидаются морозными, но без осадков.

Белгородский гидрометцентр сообщает о надвигающихся на область морозах. По данным синоптиков, 23 ноября на территории региона будет малооблачно и без осадков. Днём будет от 0 °С до -5 °С мороза, а вот ночью серьёзно похолодает. В некоторых регионах столбик термометра опустится до -15 °С. В воскресенье сохранится такая же погода.

Ветер будет дуть юго-восточный, скорость перемещения воздуха составит 6 м/с, возможны порывы до 11 м/с.

В Белгороде в ночь на субботу столбик термометра опустится до -10 °С, следующей ночью - до -8. Днём будет теплее -3 и -2 °С соответственно с ветром до 5 м/с. В Старом Осколе морозную пятницу сменит суббота со средней температурой в -2 °С, но ночью будет до -10 °С.

Белгородцев призывают быть осторожными и не выходить на свежий лёд, образующийся на поверхности водоёмов.

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