Подорожают ли в Белгородской области медсправки для получения водительских прав?

В ближайшее время в Белгородской области не планируется значительного повышения цен на прохождение осмотра врачом психиатром-наркологом, в рамках медицинского освидетельствования водителей, кандидатов в водители и лиц, работающих в качестве водителей транспортных средств. Стоимость справки, по предварительным данным, может увеличиться в среднем на 650-1000 рублей в зависимости от проведения дополнительного исследования на специфический маркер. из пояснения департамента здравоохранения и социальной защиты Белгородской области