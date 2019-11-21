Подорожают ли в Белгородской области медсправки для получения водительских прав?

Posted 21 ноября 2019, 11:51
Published 21 ноября 2019, 11:51
Modified 20 августа 2024, 00:40
Updated 20 августа 2024, 00:40
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова приняла решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра водителей. В Министерстве пообещали провести дополнительный анализ используемых для освидетельствования методов, чтобы не допустить резкого повышения стоимости его прохождения.
Напомним, утром 21 ноября в наркодиспансерах и поликлиниках по всей стране образовались очереди из желающих получить медсправку. Водители решили получить необходимые справки до их подорожания. Планируемый рост стоимости объяснялся вводом обязательных тестов на наркотики и склонность к употреблению алкоголя.
В департаменте здравоохранения и социальной защиты региона нам рассказали, что очереди в наркодиспансере в Старом Осколе объясняются акцией, приуроченной к Всемирному дню отказа откурения, который отмечается 21 ноября. Все жители округа могли пройти медосвидетельствование бесплатно. В итоге его прошли более 100 пациентов. Кратного увеличения стоимости не будет, уверили в ведомстве.
В ближайшее время в Белгородской области не планируется значительного повышения цен на прохождение осмотра врачом психиатром-наркологом, в рамках медицинского освидетельствования водителей, кандидатов в водители и лиц, работающих в качестве водителей транспортных средств. Стоимость справки, по предварительным данным, может увеличиться в среднем на 650-1000 рублей в зависимости от проведения дополнительного исследования на специфический маркер. из пояснения департамента здравоохранения и социальной защиты Белгородской области