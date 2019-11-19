Жителя Белгорода обвиняют в заказном убийстве в Крыму

Posted 19 ноября 2019, 12:14
Published 19 ноября 2019, 12:14
Modified 20 августа 2024, 01:43
Updated 20 августа 2024, 01:43
Верховный суд Крыма рассматривает дело по обвинению жителя Белгорода в исполнении заказного убийства на территории полуострова.
Во время следствия управление по расследованию особо важных дел установило, что 38-летний житель Евпатории занимался бизнесом в сфере строительства. В 2016 году он пригласил в компаньоны 41-летнего приятеля, они создали несколько фирм.
В начале мая 2018 года инициатор бизнеса занял у постороннего человека 4 млн рублей для вложения в дело. Но компаньон деньги присвоил и решил организовать убийство партнёра, чтобы не возвращать долг и получить контроль над пятью компаниями.
Для исполнения замысла он нанял знакомого жителя Белгорода, который занимался рукопашным боем и не имел постоянной работы. Тот согласился убить человека за 1 млн рублей и введение в состав подконтрольных предприятий.
Заказчик убийства предложил жертве встретиться с партнёрами по бизнесу в Севастополе, а по дороге забрать в Саках знакомого. У села Раздолье водитель остановил машину, вышел из неё и дал сигнал исполнителю. Тот задушил мужчину. Потом тело погрузили в багажник авто и ночью скинули в Михайловское озеро, привязав груз.
Сотрудники ФСБ и МВД по Крыму задержали белгородца, который рассказал об обстоятельствах преступления и раскрыл место, где были уничтожены вещи убитого.
Суд приговорил исполнителя заказного убийства к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Сейчас уголовное дело рассматривает Верховный суд Республики Крым.