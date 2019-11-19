Жителя Белгорода обвиняют в заказном убийстве в Крыму

Заказчик убийства предложил жертве встретиться с партнёрами по бизнесу в Севастополе, а по дороге забрать в Саках знакомого. У села Раздолье водитель остановил машину, вышел из неё и дал сигнал исполнителю. Тот задушил мужчину. Потом тело погрузили в багажник авто и ночью скинули в Михайловское озеро, привязав груз.