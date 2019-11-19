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Posted 19 ноября 2019, 12:14

Published 19 ноября 2019, 12:14

Modified 20 августа 2024, 01:43

Updated 20 августа 2024, 01:43

Жителя Белгорода обвиняют в заказном убийстве в Крыму

Жителя Белгорода обвиняют в заказном убийстве в Крыму

19 ноября 2019, 12:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
38-летний мужчина задушил жертву за 1 млн рублей и долю в фирмах.

Верховный суд Крыма рассматривает дело по обвинению жителя Белгорода в исполнении заказного убийства на территории полуострова.

Во время следствия управление по расследованию особо важных дел установило, что 38-летний житель Евпатории занимался бизнесом в сфере строительства. В 2016 году он пригласил в компаньоны 41-летнего приятеля, они создали несколько фирм.

В начале мая 2018 года инициатор бизнеса занял у постороннего человека 4 млн рублей для вложения в дело. Но компаньон деньги присвоил и решил организовать убийство партнёра, чтобы не возвращать долг и получить контроль над пятью компаниями.

Для исполнения замысла он нанял знакомого жителя Белгорода, который занимался рукопашным боем и не имел постоянной работы. Тот согласился убить человека за 1 млн рублей и введение в состав подконтрольных предприятий.

Заказчик убийства предложил жертве встретиться с партнёрами по бизнесу в Севастополе, а по дороге забрать в Саках знакомого. У села Раздолье водитель остановил машину, вышел из неё и дал сигнал исполнителю. Тот задушил мужчину. Потом тело погрузили в багажник авто и ночью скинули в Михайловское озеро, привязав груз.

Сотрудники ФСБ и МВД по Крыму задержали белгородца, который рассказал об обстоятельствах преступления и раскрыл место, где были уничтожены вещи убитого.

Суд приговорил исполнителя заказного убийства к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Сейчас уголовное дело рассматривает Верховный суд Республики Крым.

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