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Азербайджанца и жительницу Шебекинского района обвиняют в заказном убийстве

13 октября 2017, 18:10
29-летняя женщина познакомилась с недавно вышедшим из колонии 36-летним мужчиной из СНГ этой весной.

В сентябре женщина попросила его за деньги убить жену её партнёра, пообещав также купить билет в другой регион. Мужчина несколько дней приходил домой к будущей жертве, пытаясь войти к ней в доверие. 9 октября он избил её и несколько раз ударил ножом, после чего женщина умерла.

Теперь его и предполагаемую заказчицу обвиняют в убийстве по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и его организации (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие ходатайствует о заключении обвиняемых под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Белгородской области.

#Новости#Убийство#Происшествия
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