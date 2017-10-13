Азербайджанца и жительницу Шебекинского района обвиняют в заказном убийстве

В сентябре женщина попросила его за деньги убить жену её партнёра, пообещав также купить билет в другой регион. Мужчина несколько дней приходил домой к будущей жертве, пытаясь войти к ней в доверие. 9 октября он избил её и несколько раз ударил ножом, после чего женщина умерла.