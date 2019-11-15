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Posted 15 ноября 2019, 08:56

Published 15 ноября 2019, 08:56

Modified 20 августа 2024, 00:45

Updated 20 августа 2024, 00:45

Белгородку заподозрили в краже телефона у таксиста

Белгородку заподозрили в краже телефона у таксиста

15 ноября 2019, 08:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
С заявлением в полицию обратился 33-летний житель областного центра.

Мужчина работал в такси, а после завершения очередного заказа не нашёл свой телефон. По предварительным данным, его похитила 34-летняя ранее судимая пассажирка: когда водитель вышел за её багажом, женщина взяла с переднего кресла мобильный, а после закопала у подъезда, чтобы через какое-то время продать.

Сумма ущерба составила около 6 тыс. рублей, сообщили в региональном управлении МВД. Похищенный телефон полицейские нашли и передали владельцу, в отношении злоумышленницы открыли уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба. Ей грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее в Белгороде произошла прямо противоположная ситуация: водитель такси вернул пассажирке забытую сумку, но перед этим вытащил из неё телефон. В этом случае ущерб оценили примерно в 60 тыс. рублей. Мужчине грозит аналогичное наказание.

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