Белгородку заподозрили в краже телефона у таксиста

Posted 15 ноября 2019, 08:56
Published 15 ноября 2019, 08:56
Modified 20 августа 2024, 00:45
Updated 20 августа 2024, 00:45
Мужчина работал в такси, а после завершения очередного заказа не нашёл свой телефон. По предварительным данным, его похитила 34-летняя ранее судимая пассажирка: когда водитель вышел за её багажом, женщина взяла с переднего кресла мобильный, а после закопала у подъезда, чтобы через какое-то время продать.
Сумма ущерба составила около 6 тыс. рублей, сообщили в региональном управлении МВД. Похищенный телефон полицейские нашли и передали владельцу, в отношении злоумышленницы открыли уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба. Ей грозит до пяти лет тюремного заключения.
Ранее в Белгороде произошла прямо противоположная ситуация: водитель такси вернул пассажирке забытую сумку, но перед этим вытащил из неё телефон. В этом случае ущерб оценили примерно в 60 тыс. рублей. Мужчине грозит аналогичное наказание.