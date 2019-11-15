Белгородку заподозрили в краже телефона у таксиста

Мужчина работал в такси, а после завершения очередного заказа не нашёл свой телефон. По предварительным данным, его похитила 34-летняя ранее судимая пассажирка: когда водитель вышел за её багажом, женщина взяла с переднего кресла мобильный, а после закопала у подъезда, чтобы через какое-то время продать.