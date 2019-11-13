На белгородского таксиста завели уголовное дело за кражу дорогого телефона

Posted 13 ноября 2019, 03:45
Published 13 ноября 2019, 03:45
Modified 20 августа 2024, 00:45
Updated 20 августа 2024, 00:45
О пропаже дорогого мобильного телефона 31-летняя белгородка сообщила в УМВД Белгорода. В полиции установили, что женщина ехала домой на такси и забыла на сидении сумку. Водитель такси сумку женщине вернул, но до этого успел вытащить из неё телефон.
Сумма ущерба составила около 60 000 рублей. Похищенный мобильник вернули владелице.
На похитителя возбудили уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба по п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса. 39-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.