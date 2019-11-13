На белгородского таксиста завели уголовное дело за кражу дорогого телефона

О пропаже дорогого мобильного телефона 31-летняя белгородка сообщила в УМВД Белгорода. В полиции установили, что женщина ехала домой на такси и забыла на сидении сумку. Водитель такси сумку женщине вернул, но до этого успел вытащить из неё телефон.