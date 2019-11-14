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Posted 14 ноября 2019, 12:13

Published 14 ноября 2019, 12:13

Modified 20 августа 2024, 01:43

Updated 20 августа 2024, 01:43

Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска

Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска

14 ноября 2019, 12:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Трагедия произошла в четверг, 14 ноября, в Амурском колледже строительства и ЖКХ.

Следком возбудил уголовное дело по факту стрельбы в благовещенском колледже. Жертвой стал 19-летний парень, трое молодых людей пострадали. Позже стало известно, что в числе погибших и сам стрелок – 19-летний студент колледжа. По данным «Новых Известий», он покончил с собой.

Официально имя нападавшего не называется. По словам его одногруппников, молодой человек был тихоней, «сидел на первой парте и никогда не высовывался». В полиции не исключают, что причиной стрельбы мог стать конфликт между студентами.

Известно, что 14 ноября студент опоздал на занятия, за что получил выговор. Он ушёл, а через какое-то время вернулся с охотничьим ружьём, спокойно пройдя мимо охраны. По словам очевидцев, помощь вызвала учительница, которую стрелок вытолкнул из аудитории.

В Минобразования Амурской области сообщили, что в образовательном учреждении была охрана и тревожная кнопка, а систему безопасности тестировали в начале года. Позже глава областного управления Росгвардии Юрий Шишленин заявил, что охранник работал без необходимого разрешения.

Всего по данному факту открыто три уголовных дела: об убийстве из хулиганских побуждений, о халатности сотрудников колледжа и ненадлежащей охране здания. Глава региона Василий Орлов выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пострадавших, пообещав оказать необходимую помощь.

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