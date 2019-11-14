Мэрия Белгорода набирает работников для уборки снега

Posted 14 ноября 2019, 08:34
Published 14 ноября 2019, 08:34
Modified 20 августа 2024, 04:41
Updated 20 августа 2024, 04:41
Управление Белгорблагоустройство на зимний период набирает работников для уборки снега. Требуются уборщики и грузчики для очистки тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта от снега.
За дневную смену в восемь обещают платить от 1000 рублей. При работе в ночь – до 1500 рублей.
Требуются также трактористы, водители погрузчика, автогрейдеристы. По этим специальностям предлагают зарплату от 33,6 до 39,9 тыс. рублей.
Напомним, что к уборке снега предстоящей зимой в Белгороде привлекут подрядчиков. У каждой подрядной организации будет своя зона ответственности. По словам руководителя департамента городского хозяйства Александра Агаркова, в период обильных снегопадов «Белгороблагоустройство» не успевает своими силами обеспечить уборку снега на отдалённых участках города.
Прошлой зимой от белгородцев поступало много жалоб в «Чёрный список» ИА Бел.Ру о неубранном снеге. В доме на улице Чумичова обрушилась заваленная снегом крыша. В феврале обнаружили, что в Белгороде на пустыре несколько лет складировали снег.