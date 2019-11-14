Мэрия Белгорода набирает работников для уборки снега

Прошлой зимой от белгородцев поступало много жалоб в «Чёрный список» ИА Бел.Ру о неубранном снеге. В доме на улице Чумичова обрушилась заваленная снегом крыша. В феврале обнаружили, что в Белгороде на пустыре несколько лет складировали снег.