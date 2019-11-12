Белгородца осудили на восемь лет за попытку убить свою знакомую

Posted 12 ноября 2019, 12:18
Published 12 ноября 2019, 12:18
Modified 20 августа 2024, 02:03
Updated 20 августа 2024, 02:03
Установлено, что житель Яковлевского городского округа пытался убить свою знакомую у неё же дома. Этому предшествовала потасовка: 9 августа после застолья мужчина, поссорившись с потерпевшей, несколько раз ударил её и пригрозил убийством.
На следующий день он вновь пришёл к женщине в гости. После того, как она высказала свои претензии по поводу инцидента накануне, белгородец попытался задушить её. Жизнь потерпевшей спасла её знакомая, оттолкнув злоумышленника и оказав женщине первую помощь.
На заседании подсудимый признал свою вину частично, сообщили в пресс-службе районного суда. Его приговорили к восьми годам колонии особого режима. Решение суда в законную силу ещё не вступило.