Белгородца осудили на восемь лет за попытку убить свою знакомую

На следующий день он вновь пришёл к женщине в гости. После того, как она высказала свои претензии по поводу инцидента накануне, белгородец попытался задушить её. Жизнь потерпевшей спасла её знакомая, оттолкнув злоумышленника и оказав женщине первую помощь.