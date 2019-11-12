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Posted 12 ноября 2019, 12:18

Published 12 ноября 2019, 12:18

Modified 20 августа 2024, 02:03

Updated 20 августа 2024, 02:03

Белгородца осудили на восемь лет за попытку убить свою знакомую

Белгородца осудили на восемь лет за попытку убить свою знакомую

12 ноября 2019, 12:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Алкоголь
Обвинительный приговор вынес Шебекинский районный суд.

Установлено, что житель Яковлевского городского округа пытался убить свою знакомую у неё же дома. Этому предшествовала потасовка: 9 августа после застолья мужчина, поссорившись с потерпевшей, несколько раз ударил её и пригрозил убийством.

На следующий день он вновь пришёл к женщине в гости. После того, как она высказала свои претензии по поводу инцидента накануне, белгородец попытался задушить её. Жизнь потерпевшей спасла её знакомая, оттолкнув злоумышленника и оказав женщине первую помощь.

На заседании подсудимый признал свою вину частично, сообщили в пресс-службе районного суда. Его приговорили к восьми годам колонии особого режима. Решение суда в законную силу ещё не вступило.

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#Новости#Происшествия#Алкоголь#Покушение на убийство#Ссора#Яковлевский городской округ
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