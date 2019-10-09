Староосколец без прописки убил знакомого кирпичом и ножом

Posted 9 октября 2019, 12:54
Published 9 октября 2019, 12:54
Modified 20 августа 2024, 02:01
Updated 20 августа 2024, 02:01
В Старом Осколе 23 июля этого года два мужчины выпивали на берегу реки. Один из них, ему 66 лет, после выпитого решил, что его 51-летний знакомый вор и «вообще ведёт антиобщественный образ жизни», сообщают на сайте регионального Следственного комитета.
После этого мужчина взял кирпич и несколько раз ударил собутыльника по голове, а затем нанёс несколько ударов ножом. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый скрылся, но был скоро задержан полицией, хотя и не имел регистрации на территории России.
Следственный отдел по Старому Осколу завершил расследование уголовного дела по обвинению в убийстве по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса. Дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.