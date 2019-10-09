Староосколец без прописки убил знакомого кирпичом и ножом

После этого мужчина взял кирпич и несколько раз ударил собутыльника по голове, а затем нанёс несколько ударов ножом. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый скрылся, но был скоро задержан полицией, хотя и не имел регистрации на территории России.