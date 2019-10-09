bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября 2019, 12:54

Published 9 октября 2019, 12:54

Modified 20 августа 2024, 02:01

Updated 20 августа 2024, 02:01

Староосколец без прописки убил знакомого кирпичом и ножом

Староосколец без прописки убил знакомого кирпичом и ножом

9 октября 2019, 12:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Убийство
За убийство он предстанет перед судом.

В Старом Осколе 23 июля этого года два мужчины выпивали на берегу реки. Один из них, ему 66 лет, после выпитого решил, что его 51-летний знакомый вор и «вообще ведёт антиобщественный образ жизни», сообщают на сайте регионального Следственного комитета.

После этого мужчина взял кирпич и несколько раз ударил собутыльника по голове, а затем нанёс несколько ударов ножом. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый скрылся, но был скоро задержан полицией, хотя и не имел регистрации на территории России.

Следственный отдел по Старому Осколу завершил расследование уголовного дела по обвинению в убийстве по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса. Дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Материалы по теме
Уроженец Армении убил бывшую супругу на улице БелгородаУбивший жену белгородец не сможет вернуться из тюрьмы в свою квартируБелгородец убил таксиста в Разумном из-за внезапно возникшей ссоры
#Новости#Происшествия#Убийство#Следственный комитет#Криминал#Новости Старого Оскола
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика