Ольга Васильева поддержала белгородскую идею о домашних заданиях

Posted 8 ноября 2019, 15:15
Published 8 ноября 2019, 15:15
Modified 20 августа 2024, 01:12
Updated 20 августа 2024, 01:12
На Всероссийском съезде сельских учителей в Белгороде Ольге Васильевой представили опыт школы полного дня, когда ученики остаются после занятий в школе и там же выполняют домашнее задание.
Министр просвещения согласилась с мнением губернатора Белгородской области о том, что на задания тратится много времени и часто школьники не способны выполнить работу самостоятельно без помощи родителей.
Усваивать материал ребёнку должны помогать в школе. Даже если он среди отстающих. Если с домашними заданиями помогут учителя-предметники, вечером дети смогут просто общаться с родителями.
Васильева вспомнила, что, когда сама работала преподавателем, за это не платили, а теперь появились оплаты за внеурочную и внеаудиторную деятельность.
По словам министра, дополнительное образование на базе школ набирает обороты, школа становится центром, конкурирующим с частными школами и кружками.
Напомним, Евгений Савченко посоветовал посмотреть стендап Алексея Щербакова о домашних заданиях и назвал домашние задания «плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителя».