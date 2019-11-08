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Posted 8 ноября 2019, 15:15

Published 8 ноября 2019, 15:15

Modified 20 августа 2024, 01:12

Updated 20 августа 2024, 01:12

Ольга Васильева поддержала белгородскую идею о домашних заданиях

Ольга Васильева поддержала белгородскую идею о домашних заданиях

8 ноября 2019, 15:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Эксклюзив
Министр просвещения согласилась с Евгением Савченко в том, что основную часть домашнего задания нужно выполнять в школе.

На Всероссийском съезде сельских учителей в Белгороде Ольге Васильевой представили опыт школы полного дня, когда ученики остаются после занятий в школе и там же выполняют домашнее задание.

Министр просвещения согласилась с мнением губернатора Белгородской области о том, что на задания тратится много времени и часто школьники не способны выполнить работу самостоятельно без помощи родителей.

Усваивать материал ребёнку должны помогать в школе. Даже если он среди отстающих. Если с домашними заданиями помогут учителя-предметники, вечером дети смогут просто общаться с родителями.

Васильева вспомнила, что, когда сама работала преподавателем, за это не платили, а теперь появились оплаты за внеурочную и внеаудиторную деятельность.

По словам министра, дополнительное образование на базе школ набирает обороты, школа становится центром, конкурирующим с частными школами и кружками.

Напомним, Евгений Савченко посоветовал посмотреть стендап Алексея Щербакова о домашних заданиях и назвал домашние задания «плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителя».

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#Новости#Общество#Евгений Савченко#Эксклюзив#Министр#Домашнее задание#Земский учитель
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