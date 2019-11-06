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Posted 6 ноября 2019, 11:05

Published 6 ноября 2019, 11:05

Modified 20 августа 2024, 04:37

Updated 20 августа 2024, 04:37

Мошенники придумали новый способ хищения банковских данных

Мошенники придумали новый способ хищения банковских данных

6 ноября 2019, 11:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В этом случае клиент даже не узнает, как злоумышленник получил доступ к вкладам.

Суть очередного способа кражи средств раскрыла Татьяна Щербакова, старший контент-аналитик компании по разработке защитных систем глобальной сети. По её словам, мошенники отправляют сотруднику кредитной организации письмо с предложением пройти аттестацию и просят ввести данные от рабочего почтового ящика. После этого у злоумышленника появляется доступ к переписке с клиентами, в которой могут быть их личные сведения, отмечают «Новые известия».

При этом у банковского сотрудника складывается впечатление, что письмо настоящее и может повлиять на его дальнейшую работу. По подсчётам аналитиков, сейчас может быть взломано несколько тысяч корпоративных аккаунтов.

В прошлом году злоумышленники украли у россиян до 2 млрд рублей через интернет. Такие цифры привёл глава рабочей группы по защите прав пользователей сети Интернет, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. В среднем пострадавшие лишались от 100 до 500 тыс. рублей.

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