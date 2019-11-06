Мошенники придумали новый способ хищения банковских данных

Суть очередного способа кражи средств раскрыла Татьяна Щербакова, старший контент-аналитик компании по разработке защитных систем глобальной сети. По её словам, мошенники отправляют сотруднику кредитной организации письмо с предложением пройти аттестацию и просят ввести данные от рабочего почтового ящика. После этого у злоумышленника появляется доступ к переписке с клиентами, в которой могут быть их личные сведения, отмечают «Новые известия».