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Posted 3 ноября 2019, 07:00

Published 3 ноября 2019, 07:00

Modified 20 августа 2024, 05:32

Updated 20 августа 2024, 05:32

Митрополит Иоанн отслужит литургию в честь праздника Казанской иконы Божией Матери

Митрополит Иоанн отслужит литургию в честь праздника Казанской иконы Божией Матери

3 ноября 2019, 07:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Старого Оскола
Служба в честь праздника Казанской иконы Божией Матери пройдёт в Свято-Троицком храме Старого Оскола Белгородской области.

День памяти явления одного из самых почитаемых православными верующими образа отмечается ежегодно 4 ноября.

В честь праздника митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершит Божественную литургию в Свято-Троицком храме Старого Оскола. Правый предел этого храма освещён именно в честь Казанской иконы, там же хранится и старинный список почитаемого образа. Торжественное богослужение начнётся в 9:00.

Сегодня, 3 ноября, в 17:00 митрополит отслужит всенощное бдение в Казанском храме в селе Плоское. Церковь была построена в 1866 году, но в 1933 году была закрыта. Сегодня храм полностью восстановили, в нём проводятся богослужения. Повторное освящение отстроенной святыни состоялось 4 ноября 2004 года, в этом году храм отмечает 15-летний юбилей своего возрождения.

Считается, что икону обрели в Казани через некоторое время после взятия его русскими войсками. Население было ещё преимущественно мусульманским, а к православным верующим относились с подозрительностью и опаской. Многие местные считали, что в сильном пожаре 1579 года виноваты христиане, поэтому город раскололся на два лагеря.

Девятилетней девочке Матроне, жившей в семье казанского стрельца, начала являться Богородица с поручением отыскать икону на одном из пепелищ города. Рассказам девочки верили только родители, которые обращались к православным священникам и просили начать поиски. Потребовалось долгое время, чтобы епископ Казани откликнулся на обращения и решил отыскать образ Божией Матери. Икона, завёрнутая в сукно, была найдена на пепелище самой Матроной. На месте обретения образа Богородицы был построен Богородицкий девичий монастырь и церковь.

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#Новости#Религия#Казань#Новости Старого Оскола
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