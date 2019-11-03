Митрополит Иоанн отслужит литургию в честь праздника Казанской иконы Божией Матери

Девятилетней девочке Матроне, жившей в семье казанского стрельца, начала являться Богородица с поручением отыскать икону на одном из пепелищ города. Рассказам девочки верили только родители, которые обращались к православным священникам и просили начать поиски. Потребовалось долгое время, чтобы епископ Казани откликнулся на обращения и решил отыскать образ Божией Матери. Икона, завёрнутая в сукно, была найдена на пепелище самой Матроной. На месте обретения образа Богородицы был построен Богородицкий девичий монастырь и церковь.