Самую маленькую в мире янтарную икону привезли в Белгород

Инструмент для работы автор делал себе сам из алмаза. Им можно было работать только 3-4 часа в сутки, потому что всё делалось под микроскопом и напряжение для глаз просто сумасшедшее. Зато каждая работа уникальна, второй такой нет и не будет.Ваган Тер-Мартиросян