Самую маленькую в мире янтарную икону привезли в Белгород

Выставка открылась 22 октября в холле третьего этажа музея и состоит из 20 шедевров: самая маленькая в мире янтарная икона, портрет Чарли Чаплина на торце человеческого волоса, караван верблюдов на ушке иглы, микроскопическая статуя свободы из слоновой кости, скрипки на 1 сантиметре янтарного стержня и многие другие.
Организовал выставку, рассказал о её уникальности и создании шедевров внук Э. Казаряна Ваган Тер-Мартиросян.
Инструмент для работы автор делал себе сам из алмаза. Им можно было работать только 3-4 часа в сутки, потому что всё делалось под микроскопом и напряжение для глаз просто сумасшедшее. Зато каждая работа уникальна, второй такой нет и не будет.Ваган Тер-Мартиросян
Внук самого известного мастера микроминиатюры поделился с нами, что учеников у дедушки не осталось. Однажды для него собрали 300 человек, из них отобрали всего 10, но никто из них так и не смог обучиться этому делу.
…то усидчивости не хватало им, то навыков, мастерства. О чём говорить, если некоторые даже на листке бумаги кружок ровно нарисовать не могли, а то – всё под микроскопом и в перевёрнутом виде. Этому невозможно научиться, это дар.Ваган Тер-Мартиросян
Ваган рассказал, что первая выставка его знаменитого деда состоялась ещё в детском саду. Он своими руками сделал деревянные часы размером со спичечный коробок. Позже, по приказу Сталина в 1947 году, работы начали выставлять регулярно.
На создание некоторых экспонатов уходили десятки лет, а одни из них до сих остались незавершёнными. Множество работ Эдуарда Казаряна были подарены президентам разных стран, церквям, университетам. Так, его микроминиатюры были у Сталина, английской королевы Елизаветы II, Хрущёва, Рокфеллера и других людей с мировым именем.
Напомним, выставка Казаряна уже проходила в Белгороде в 2010 году. Некоторые экспонаты могут повторяться, но есть и те, которые для Белгорода новы.
Для справки: Эдуард Казарян – ереванский художник-микроминиатюрист, основатель искусства микроминиатюры, создатель микроскопических инструментов, которые в дальнейшем применялись в микрохирургии, нейрохирургии и других областях медицины. Он неоднократно попадал в Книгу рекордов Гиннеса, его работы объездили весь мир.
Увидеть «Восьмое чудо света» можно будет в Белгородском государственном художественном музее до 14 января 2020 года.
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