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Posted 1 ноября 2019, 09:17

Published 1 ноября 2019, 09:17

Modified 20 августа 2024, 00:43

Updated 20 августа 2024, 00:43

Руководитель офиса мобильного оператора за деньги «слила» детализацию разговоров

Руководитель офиса мобильного оператора за деньги «слила» детализацию разговоров

1 ноября 2019, 09:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Её осудили за нарушение права на неприкосновенность частной жизни.

В апреле 2019 года руководитель офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи в Губкине вошла со своим логином и паролем в информационную систему оператора, выгрузила детализацию о звонках и за деньги отправила её заказчику через интернет.

Это нарушает конституционное право абонента на неприкосновенность частной жизни, в том числе тайну телефонных переговоров.

Преступление выявили сотрудники УМВД региона при содействии службы безопасности оператора сотовой связи.

Женщине предъявили обвинение в нарушении тайны телефонных переговоров, совершённом с использованием служебного положения по ч. 2 ст. 138 Уголовного кодекса. В Следственном комитете сообщили, что суд назначил 25-летней жительнице Губкина наказание в виде 320 часов обязательных работ.

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#Новости#Общество#Уголовное дело#Руководитель
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