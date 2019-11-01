Руководитель офиса мобильного оператора за деньги «слила» детализацию разговоров

Posted 1 ноября 2019, 09:17
Published 1 ноября 2019, 09:17
Modified 20 августа 2024, 00:43
Updated 20 августа 2024, 00:43
В апреле 2019 года руководитель офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи в Губкине вошла со своим логином и паролем в информационную систему оператора, выгрузила детализацию о звонках и за деньги отправила её заказчику через интернет.
Это нарушает конституционное право абонента на неприкосновенность частной жизни, в том числе тайну телефонных переговоров.
Преступление выявили сотрудники УМВД региона при содействии службы безопасности оператора сотовой связи.
Женщине предъявили обвинение в нарушении тайны телефонных переговоров, совершённом с использованием служебного положения по ч. 2 ст. 138 Уголовного кодекса. В Следственном комитете сообщили, что суд назначил 25-летней жительнице Губкина наказание в виде 320 часов обязательных работ.