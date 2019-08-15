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Posted 15 августа 2019, 08:53

Published 15 августа 2019, 08:53

Modified 20 августа 2024, 03:44

Updated 20 августа 2024, 03:44

Microsoft созналась в прослушке пользователей в Skype

Microsoft созналась в прослушке пользователей в Skype

15 августа 2019, 08:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Apple
Оказалось, что доступ к записям был у сторонних подрядчиков корпорации.

Microsoft интересовало только общение пользователей с голосовым помощником Cortana и переводчиком Skype Translator. Представитель организации объяснил Reuters эту необходимость работой над улучшением качества сервисов.

Сейчас информация о конфиденциальности и разделы FAQ обновлены, чтобы «внести большую ясность». В пунктах появилась фраза о том, что при разговоре с Cortana или приложениями с голосовыми сервисами, корпорация сохраняет копию аудиозаписи.

К слову, в последнее время сразу несколько крупных компаний признались в прослушке своих клиентов. Среди них Apple, Facebook, Google и Amazon.

В апреле региональное управление УМВД закупало аппаратуру по защите от прослушивания. А в начале августа в Роскачество посоветовали россиянам заклеивать камеры смартфонов и ноутбуков.

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#Новости#Общество#Apple
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