Microsoft созналась в прослушке пользователей в Skype

Posted 15 августа 2019, 08:53
Published 15 августа 2019, 08:53
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
Microsoft интересовало только общение пользователей с голосовым помощником Cortana и переводчиком Skype Translator. Представитель организации объяснил Reuters эту необходимость работой над улучшением качества сервисов.
Сейчас информация о конфиденциальности и разделы FAQ обновлены, чтобы «внести большую ясность». В пунктах появилась фраза о том, что при разговоре с Cortana или приложениями с голосовыми сервисами, корпорация сохраняет копию аудиозаписи.
К слову, в последнее время сразу несколько крупных компаний признались в прослушке своих клиентов. Среди них Apple, Facebook, Google и Amazon.
В апреле региональное управление УМВД закупало аппаратуру по защите от прослушивания. А в начале августа в Роскачество посоветовали россиянам заклеивать камеры смартфонов и ноутбуков.