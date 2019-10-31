Штрафстоянка дешевле парковки: как нарушают правила парковки и как с этим борются?

Posted 31 октября 2019, 15:30
Published 31 октября 2019, 15:30
Modified 1 декабря 2024, 08:29
Updated 1 декабря 2024, 08:29
Личный автомобиль – мечта любого современного человека. Вот только вместе с покупкой машины остро встаёт вопрос: где её парковать? Большинство оставляет авто во дворе, но есть люди, которые паркуются с нарушением ПДД.
Слепое всевидящее око
В областном центре реализуется программа АПК «Безопасный город». В её рамках по городу установлено 804 видеокамеры, которые фиксируют нарушения. В 2020 году планируется закупить и установить ещё около тысячи камер. В УМВД России по Белгородской области сообщили, что за девять месяцев 2019 года эти самые камеры зафиксировали 8 477 правонарушений в области дорожного движения. За прошлый год таких административных постановлений вынесли 12 094.
Также в октябре этого года на аварийно-опасных участках были установлены умные камеры, которые способны разглядеть, когда водитель не пропустил пешехода. За две недели работы камеры зафиксировали более 250 подобных нарушений.
Несмотря на то, что камеры пристально следят за тем, чтобы белгородцы соблюдали правила дорожного движения, автомобилисты оставляют свой транспорт где попало. Во дворах машины ставят так, что выехать потом становится весьма проблематично. Автомобильная «йога» становится обязательным утренним мероприятием практически всех автовладельцев. К тому же, многие авто оставляют в арках домов, делая невозможным проезд спецтехники и доступ пешеходов к противоположной стороне дома.
На улице Спортивной ряды машин стоят прямо вдоль бордюра после знака, запрещающего не только стоянку, но и остановку. При этом рядом со знаком расположена табличка, что ведётся видео- и фотофиксация.
Если бы случай был единичным, то больших вопросов не возникало бы. Но ситуация повторяется каждый день, машин запарковано много, и что-то не похоже, чтобы их владельцы испытывали какие-то трудности и карались сотрудниками ГИБДД. Судя по всему «интеллектуальное зрение» на многое закрывает свои всевидящие неусыпные глаза.
Мы не заостряем внимание на переполненных машинами дворах – здесь правила не запрещают стоянку автомобилей. Также разрешено оставлять своё авто у бордюров, но только в том случае, если знаками или правилами не предписано иное. Так, например, нельзя парковаться и останавливаться ближе, чем за пять метров до пешеходного перехода. Однако об этом правиле то ли не знают, то ли делают вид, что случайно забыли.
В УМВД подчеркнули, что места установки систем видеонаблюдения определяются с учётом оперативной обстановки на территории города, то есть теоретически в самых проблемных местах.
Малодоступное удовольствие
Водителей, паркующихся во дворах (по правилам и не подпирая чужие авто), можно понять. С парковками в городе негусто, при многоэтажках паркингов нет, а те, что строятся в черте города, обычно платные.
В среднем сутки на крытой стоянке обойдутся автолюбителю в 100−150 рублей. Почасовка стоит дороже – в среднем около 30 рублей за час. Но владельцы автопаркингов понимают, что спрос на машино-места есть, поэтому предоставляют разнообразные тарифы. Так, в одном из паркингов сутки стоянки обойдутся в 100 рублей, но есть тариф «Рабочий» за 1,5 тыс. в месяц. Условия подбираются индивидуально. А тариф «Домашний» за 1,6 тыс. рублей в месяц подразумевает стоянку с 18:00 до 9:00 по будням и безлимит по выходным.
В целом нельзя сказать, что сумма неподъёмная, всё равно это дешевле, чем купить гараж. Однако даже таких платных стоянок в городе немного, и все они на 500−1 000 машино-мест. Для района маловато.
Оставлять же машину на открытой платной стоянке водители не хотят. Смысл платить деньги, а потом утром откапывать свою «ласточку» из сугроба или переживать, что её затопит или побьёт градом? С теми же проблемами можно оставить машину во дворе.
Штрафстоянка дешевле паркинга
Мы отправили в ГИБДД запрос с просьбой рассказать, работают ли в Белгороде эвакуаторы и куда увозят машины нарушителей. Оказалось, что на весь областной центр трудится только один эвакуатор, который доставляет автомобили на единственную штрафстоянку. Расположена она по адресу ул. Губкина, 1а. Автомобилей здесь помещается 500 единиц, но работа идёт не особо активно.
За весь прошлый год на штрафстоянку отправилось 602 задержанных транспортных средства. А за девять месяцев 2019 года – всего 416 автомобилей. То ли эвакуируют нарушителей не очень охотно, то ли одинокий эвакуатор не справляется с нагрузкой и транспортировать больше машин не может физически.
Примечательно, что расценки на пребывание на штрафстоянке весьма гуманные. Транспортные средства категории «А» здесь стоят 17 рублей в час, легковушки платят по 34 рубля за час, а грузовики отдают 68 рублей. Получается, что, например, отправляясь в длительную командировку или отпуск, проще нарушить правила и попасть на штрафстоянку, чем оплачивать машино-место в паркинге.
В случае если машина остаётся на стоянке невостребованной в течение полугода с даты задержания, подготавливаются документы для её утилизации.
Напомним, белгородцы постоянно жалуются на нехватку парковочных мест в городе и сложности с брошенными в неположенных местах автомобилями.
При этом в центре города планируют не решить проблему с парковками, а наоборот – снести гаражи.
Всего же в области к 2022 году планируют снести почти 1,3 тыс. гаражей. Меж тем парковочное пространство испытывает трудности не только в коммуникации с автомобилистами, но и в управлении. Меньше чем за год в «Белгородском парковочном пространстве» сменилось уже четыре директора.