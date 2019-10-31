Штрафстоянка дешевле парковки: как нарушают правила парковки и как с этим борются?

Мы не заостряем внимание на переполненных машинами дворах – здесь правила не запрещают стоянку автомобилей. Также разрешено оставлять своё авто у бордюров, но только в том случае, если знаками или правилами не предписано иное. Так, например, нельзя парковаться и останавливаться ближе, чем за пять метров до пешеходного перехода. Однако об этом правиле то ли не знают, то ли делают вид, что случайно забыли.