Почти 1,3 тыс. гаражей пойдут под снос в Белгородской области

Реновация затронет центральные части городов и посёлков, где планируется снести 1 284 бокса. В департаменте ЖКХ пояснили, что в программу включены Белгород, Губкинский городской округ, Белгородский и Корочанский районы.
Убирать будут личные гаражи, а также принадлежащие государственным или муниципальным учреждениям. Вместо них установят общественные парковки, клумбы и детские площадки. При этом кооперативам на окраинах должны придать эстетический вид. Находить общий язык с владельцами боксов предстоит местным чиновникам.
Всего на проект должны выделить около 400 млн рублей. По данным департамента, в области насчитывается около 88,7 тыс. гаражей на площади 1 834,9 тыс. м².
Напомним, в центре Белгорода планируют построить новую транспортную развязку, которая свяжет Вокзальную с Железнодорожной и проспектом Ватутина, а также элитным жилым комплексом «Париж» в центре города. Из-за строительства дороги пойдут под снос 147 частных гаражей,