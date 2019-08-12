Почти 1,3 тыс. гаражей пойдут под снос в Белгородской области

Убирать будут личные гаражи, а также принадлежащие государственным или муниципальным учреждениям. Вместо них установят общественные парковки, клумбы и детские площадки. При этом кооперативам на окраинах должны придать эстетический вид. Находить общий язык с владельцами боксов предстоит местным чиновникам.