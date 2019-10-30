Увеличение экспорта может привести к дефициту продукции АПК в России

В ней говорится о приросте продукции АПК в размере 15,1 % к уровню 2017 года и увеличении в 2,2 раза её экспорта. По мнению авторов доклада, такие цели можно достичь лишь при соответствующих темпах развития отрасли, которые в госпрограмме слишком скромные.