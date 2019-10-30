Увеличение экспорта может привести к дефициту продукции АПК в России

Posted 30 октября 2019, 06:27
Published 30 октября 2019, 06:27
Modified 1 декабря 2024, 07:59
Updated 1 декабря 2024, 07:59
Эксперты Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС, с работой которых ознакомился РБК, проанализировали предложенные Минсельхозом корректировки госпрограммы развития отрасли до 2025 года.
В ней говорится о приросте продукции АПК в размере 15,1 % к уровню 2017 года и увеличении в 2,2 раза её экспорта. По мнению авторов доклада, такие цели можно достичь лишь при соответствующих темпах развития отрасли, которые в госпрограмме слишком скромные.
Дисбаланс между низкими темпами производства и высокими требованиями по экспорту и импортозамещению грозит не только провалом поставленных задач, но также может поставить под удар удовлетворение внутренних потребностей страны в продукции АПК. При этом больше всего проблем экономисты видят в категориях «мясо» и «молоко».
Достичь указанных в госпрограмме цифр, по мнению экспертов, можно повышением добавленной стоимости каждой тонны экспортируемой продукции. Для этого требуется подключать маркетинг и продвигать продукты на целевые рынки, в числе которых страны Ближнего Востока, Юго-Восточной и Центральной Азии.
Пока же, по данным Минсельхоза, за девять месяцев поставки сельхозпродукции за рубеж превысили 19 млрд рублей. При этом в структуре экспорта снижается доля зерновых, поэтому дальше власти намерены делать упор на поставки продуктов с высокой добавленной стоимостью.