Находящийся в розыске красноярец не смог обойти белгородских пограничников

За минувший месяц этот случай нарушения границы оказался не единственным. Так, в районе села Конотоповка Валуйского горокруга пограничники и сотрудники областного управления ФСБ поймали двух граждан Афганистана. Молодые люди собирались попасть на Украину, но вместо этого были привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы РФ.