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Posted 30 октября 2019, 15:30

Published 30 октября 2019, 15:30

Modified 20 августа 2024, 03:44

Updated 20 августа 2024, 03:44

Находящийся в розыске красноярец не смог обойти белгородских пограничников

Находящийся в розыске красноярец не смог обойти белгородских пограничников

30 октября 2019, 15:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Мужчину обвиняли в незаконном хранении наркотиков.

Нарушителя обнаружили в 50 метрах от госграницы в районе села Красный Хутор Белгородского района: он шёл пешком в сторону Украины. После задержания 24-летний житель Красноярска объяснил, что пытался попасть к родственникам в Днепропетровск.

Как выяснилось позже, в действительности молодой человек пытался обойти пункт пропуска, поскольку находится в федеральном розыске за незаконное хранение наркотиков.

За минувший месяц этот случай нарушения границы оказался не единственным. Так, в районе села Конотоповка Валуйского горокруга пограничники и сотрудники областного управления ФСБ поймали двух граждан Афганистана. Молодые люди собирались попасть на Украину, но вместо этого были привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы РФ.

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#Новости#Общество#Пограничники#Нелегалы#Днепропетровск#Красноярск
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