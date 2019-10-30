Находящийся в розыске красноярец не смог обойти белгородских пограничников

Posted 30 октября 2019, 15:30
Published 30 октября 2019, 15:30
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
Нарушителя обнаружили в 50 метрах от госграницы в районе села Красный Хутор Белгородского района: он шёл пешком в сторону Украины. После задержания 24-летний житель Красноярска объяснил, что пытался попасть к родственникам в Днепропетровск.
Как выяснилось позже, в действительности молодой человек пытался обойти пункт пропуска, поскольку находится в федеральном розыске за незаконное хранение наркотиков.
За минувший месяц этот случай нарушения границы оказался не единственным. Так, в районе села Конотоповка Валуйского горокруга пограничники и сотрудники областного управления ФСБ поймали двух граждан Афганистана. Молодые люди собирались попасть на Украину, но вместо этого были привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы РФ.