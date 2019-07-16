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Posted 16 июля 2019, 13:55

Published 16 июля 2019, 13:55

Modified 19 августа 2024, 23:40

Updated 19 августа 2024, 23:40

Собак с поддельными белгородскими документами задержали на польской границе

Собак с поддельными белгородскими документами задержали на польской границе

16 июля 2019, 13:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Граница
Украинец хотел перевезти животных с фальшивым сертификатом ветстанции Белгорода.

Гражданин соседнего государства пытался пересечь польско-украинскую границу с четырьмя собаками. На животных у него был сертификат якобы от Управления Россельхознадзора по Белгородской области. При этом печать на документе была поставлена «Белгородской областной ветстанцией по борьбе с болезнями».

У польского ветеринара возникли сомнения насчёт достоверности справки. Как оказалось, не зря – сертификат был фальшивым. Организации, поставившей печать, вообще не существует. Нет о ней сведений и в Едином госреестре юридических лиц.

В областном управлении Россельхознадзора подтвердили, что за ветеринарной справкой к ним никто не обращался. Соответствующую информацию отправили в районную ветинспекцию Польши.

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#Новости#Происшествия#Граница#Россельхознадзор#Собака#Документы#Польша#Ветстанция
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