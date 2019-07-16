Собак с поддельными белгородскими документами задержали на польской границе

Гражданин соседнего государства пытался пересечь польско-украинскую границу с четырьмя собаками. На животных у него был сертификат якобы от Управления Россельхознадзора по Белгородской области. При этом печать на документе была поставлена «Белгородской областной ветстанцией по борьбе с болезнями».