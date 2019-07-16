Собак с поддельными белгородскими документами задержали на польской границе

Posted 16 июля 2019, 13:55
Published 16 июля 2019, 13:55
Modified 19 августа 2024, 23:40
Updated 19 августа 2024, 23:40
Гражданин соседнего государства пытался пересечь польско-украинскую границу с четырьмя собаками. На животных у него был сертификат якобы от Управления Россельхознадзора по Белгородской области. При этом печать на документе была поставлена «Белгородской областной ветстанцией по борьбе с болезнями».
У польского ветеринара возникли сомнения насчёт достоверности справки. Как оказалось, не зря – сертификат был фальшивым. Организации, поставившей печать, вообще не существует. Нет о ней сведений и в Едином госреестре юридических лиц.
В областном управлении Россельхознадзора подтвердили, что за ветеринарной справкой к ним никто не обращался. Соответствующую информацию отправили в районную ветинспекцию Польши.