ОСАГО с недостоверной информацией приравняли к отсутствию полиса

Posted 29 октября 2019, 11:07
Published 29 октября 2019, 11:07
Modified 20 августа 2024, 00:43
Updated 20 августа 2024, 00:43
Документ с недостоверными сведениями о транспортном средстве, регионе и т. д. приравняют к его отсутствию. Нововведение касается как бумажных, так и электронных версий ОСАГО.
Страховщик в случае предоставления полиса с некорректными данными получает право регрессного требования. Компания возместит убыток пострадавшему, но после заставит уплатить эту сумму виновника аварии.
Проверить подлинность данных в ОСАГО можно на сайте Российского союза автостраховщиков или непосредственно в страховой компании.
В РСА напомнили, что право регресса также может наступить в случае отказа водителя от медосвидетельствования или употребления алкоголя, наркотиков и психотропных веществ после аварии.