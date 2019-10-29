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Posted 29 октября 2019, 11:07

Published 29 октября 2019, 11:07

Modified 20 августа 2024, 00:43

Updated 20 августа 2024, 00:43

осаго

ОСАГО с недостоверной информацией приравняли к отсутствию полиса

29 октября 2019, 11:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi. осаго
Поправки в закон об ОСАГО вступили в силу с 29 октября.

Документ с недостоверными сведениями о транспортном средстве, регионе и т. д. приравняют к его отсутствию. Нововведение касается как бумажных, так и электронных версий ОСАГО.

Страховщик в случае предоставления полиса с некорректными данными получает право регрессного требования. Компания возместит убыток пострадавшему, но после заставит уплатить эту сумму виновника аварии.

Проверить подлинность данных в ОСАГО можно на сайте Российского союза автостраховщиков или непосредственно в страховой компании.

В РСА напомнили, что право регресса также может наступить в случае отказа водителя от медосвидетельствования или употребления алкоголя, наркотиков и психотропных веществ после аварии.

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