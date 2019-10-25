Минимальный размер оплаты труда в России повысится с 2020 года

Posted 25 октября 2019, 14:05
Published 25 октября 2019, 14:05
Modified 20 августа 2024, 00:43
Updated 20 августа 2024, 00:43
Согласно документу, с 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 12 130 рублей. Сейчас этот показатель составляет 11 280 рублей.
Как подсчитали в Минтруде, повышение коснётся около 3,2 млн граждан, половина из них занята в муниципальных и госучреждениях. Замглавы ведомства Всеволод Вуколов отметил, что рост МРОТ составит 7,5 %.
Из бюджета на увеличение МРОТ направят 20,9 млрд рублей: 5,8 млрд из федеральной казны, остальное – из регионов, сообщает ТАСС.