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Posted 25 октября 2019, 14:05

Published 25 октября 2019, 14:05

Modified 20 августа 2024, 00:43

Updated 20 августа 2024, 00:43

МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в России повысится с 2020 года

25 октября 2019, 14:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi. МРОТ
Сюжет
Госдума
Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Согласно документу, с 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 12 130 рублей. Сейчас этот показатель составляет 11 280 рублей.

Как подсчитали в Минтруде, повышение коснётся около 3,2 млн граждан, половина из них занята в муниципальных и госучреждениях. Замглавы ведомства Всеволод Вуколов отметил, что рост МРОТ составит 7,5 %.

Из бюджета на увеличение МРОТ направят 20,9 млрд рублей: 5,8 млрд из федеральной казны, остальное – из регионов, сообщает ТАСС.

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#Новости#Экономика#Госдума#Законопроект#Мрот
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