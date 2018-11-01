КПРФ предлагает повысить МРОТ до 25 тысяч рублей

Документ предлагает установить в России МРОТ в размере 25 тыс. рублей в месяц. Сделать это планируется уже с 1 января 2019 года.
В настоящее время МРОТ составляет 11 163 рубля в месяц. Правительство РФ проект не поддержало, в том числе из-за отсутствия предложений об источниках его финансирования.
Коммунисты подготовили законопроект для реализации прав граждан на труд, справедливую оплату труда, позволяющую оплатить расходы на воспроизводство рабочей силы, оплачивать обязательные платежи, отмечается в пояснительной записке.
Эти траты включают платежи за услуги в сфере ЖКХ, плату за электроэнергию, лечение, налоги на имущество и другие расходы, неизбежные в жизни работающих граждан и членов их семей, находящихся на их иждивении, пишет ТАСС.
По подсчётам коммунистов, только расходы на оплату услуг ЖКХ и лечение превышают 25 тыс. рублей ежемесячно.
Депутаты также предлагают с 1 января 2019 года восстановить норму о пересмотре каждые пять лет потребительской корзины в целом по России и в регионах.
В официальном отзыве правительства на законопроект отмечается, что резкое увеличение МРОТ может привести к сокращению дифференциации и уравниванию заработной платы работников различной квалификации, что противоречит положениям Трудового кодекса РФ.
Кабмин также опасается, что реализация законопроекта, которая влечёт дополнительные расходы работодателей, может негативно отразиться на организациях с высокой долей низкооплачиваемых работников и спровоцировать возникновение задолженности по заработной плате, отказ от оформления трудовых отношений в соответствии с требованиями трудового законодательства и высвобождение работников.
В правительстве также подчеркнули, что для увеличения МРОТ потребуются дополнительные бюджетные ассигнования из федерального бюджета. При этом документ не учитывает требование Бюджетного кодекса РФ в части определения законопроектом источников и порядка исполнения соответствующих расходных обязательств, а значит, он не может быть поддержан, заключает кабмин.
В октябре 2018 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который с 2019 года приравнивает МРОТ к размеру прожиточного минимума − 11 280 рублям.