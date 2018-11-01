КПРФ предлагает повысить МРОТ до 25 тысяч рублей

В правительстве также подчеркнули, что для увеличения МРОТ потребуются дополнительные бюджетные ассигнования из федерального бюджета. При этом документ не учитывает требование Бюджетного кодекса РФ в части определения законопроектом источников и порядка исполнения соответствующих расходных обязательств, а значит, он не может быть поддержан, заключает кабмин.