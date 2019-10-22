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Posted 22 октября 2019, 13:31

Published 22 октября 2019, 13:31

Modified 20 августа 2024, 00:42

Updated 20 августа 2024, 00:42

В Белгородской области полицейского будут судить за вымогательство

В Белгородской области полицейского будут судить за вымогательство

22 октября 2019, 13:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Взятка
Крупную взятку обвиняемый требовал за отказ от возбуждения уголовного дела.

Как выяснили следователи, в 2013 году гражданину Азербайджана запретили въезд в РФ на три года. Мужчина оформил паспорт на чужое имя, по которому в течение месяца находился на российской территории. В 2017 году он снова въехал в страну, но на этот раз по настоящим документам, после чего получил вид на жительство.

Через год начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Валуйки и Валуйскому району раскрыл схему. Полицейский предложил гражданину Азербайджана сделку: за 200 тыс. рублей он не передаёт материалы в региональное погрануправление ФСБ.

В марте этого года полицейского при получении денег через посредника задержали сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности УМВД России по Белгородской области. Его дальнейшую судьбу решит суд – материалы дела с обвинительным заключением направлены в Валуйский районный суд.

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