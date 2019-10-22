В Белгородской области полицейского будут судить за вымогательство

Как выяснили следователи, в 2013 году гражданину Азербайджана запретили въезд в РФ на три года. Мужчина оформил паспорт на чужое имя, по которому в течение месяца находился на российской территории. В 2017 году он снова въехал в страну, но на этот раз по настоящим документам, после чего получил вид на жительство.