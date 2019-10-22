Реку Разумную расчистят в Белгороде

Контракт заключили 17 октября по итогам торгов на электронном аукционе. Согласно сайту госзакупок, «Южный город» был единственным участником аукциона, подавшим заявку на эти работы.
Расчистку решили провести на основании обследования реки 22 июня 2017 года.
Напомним, летом этого года Центр экологических инициатив и технологий также проводил проверку и брал пробы из Разумной. В результате они показали превышение максимально допустимой концентрации нитритов, поверхностно-активных веществ и содержание щёлочи больше нормы.
В связи с этим 2 270 м от устья реки будут очищены. По условиям контракта проектно-изыскательские работы должны быть выполнены за 21 день после заключения контракта. Соответственно, результаты должны быть предположительно уже к 6 ноября.
Особыми условиями Белводоканала были предоставление им нескольких вариантов производства работ и размещения донных отложений, проектировка карты намыва за пределами прибрежной защитной полосы реки. Также компания-исполнитель должна предусмотреть очищение Разумной от донных отложений без проведения дноуглубительных работ и выполаживания берегов. Также проект должен исключить вырубку деревьев у реки без особой надобности.
Справка: ростовская компания ООО «Южный город» была зарегистрирована 7 апреля 2010 года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Её руководитель — Николай Серокуров, а бенефициар — Ольга Буракова. Основная деятельность компании — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Однако компания также занимается сбором отходов, сбором и обработкой сточных вод, бумаги, резины, стекла и прочего, выполняет негосударственные экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.