За день на дорогах Белгородской области арестовали 46 авто должников

В региональном управлении ФССП рассказали о самых злостных нарушителях, пойманных в ходе проведения рейда. Так, в Губкине удалось установить автовладельца, объявленного в розыск приставом-исполнителем: мужчина накопил алименты, штрафы ГИБДД и другие долги на 200 тыс. рублей. Если он не выплатит всю сумму, то останется без своей LADA Priora.