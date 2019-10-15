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За день на дорогах Белгородской области арестовали 46 авто должников

15 октября 2019, 08:44
Фото: УФССП России по Белгородской области
Только за первый день операции «Должник» приставы и автоинспекторы проверили 605 автовладельцев.

В рамках совместного рейда «Должник» белгородские приставы арестовали 46 автомобилей, предварительная стоимость которых превышает 10 млн рублей. На спецстоянку увезли восемь машин.

В региональном управлении ФССП рассказали о самых злостных нарушителях, пойманных в ходе проведения рейда. Так, в Губкине удалось установить автовладельца, объявленного в розыск приставом-исполнителем: мужчина накопил алименты, штрафы ГИБДД и другие долги на 200 тыс. рублей. Если он не выплатит всю сумму, то останется без своей LADA Priora.

Зато в Алексеевке три человека сразу оплатили административные штрафы на общую сумму 90 тыс. рублей, выписанные за управление машиной в нетрезвом виде. Мобильное приложение «ФССП» установлено на телефоны 55 автовладельцев, чтобы они могли вовремя узнавать о долгах и оплачивать их онлайн.

Напомним, с 14 по 18 октября на дорогах Белгородской области проходит совместный рейд сотрудников УФССП и ГИБДД. Его целью является выявление злостных неплательщиков, которые, к слову, могут избежать суровых мер и рассчитаться с задолженностью прямо на месте с помощью POS-терминала.

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